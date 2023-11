Navratilova y WTA, un paso al frente contra el cáncer

Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 17 nov (EFE).- Hace un año la leyenda del tenis Martina Navratilova se enteraba de que padecía cáncer de garganta y de mama. Tras meses de quimioterapia, logró superar ambos. Ahora, la ganadora de 167 títulos en individuales trabaja para sensibilizar sobre la importancia de la prevención. Dio un paso al frente con una colaboración con la WTA y Hologic, una empresa que desarrolló una innovadora máquina para mamografías en 3D.

"La razón por la que detecté mi cáncer rápido fue porque tuve cuidado. Vi un pequeño ganglio inflamado y lo hice revisar, así me enteré. Mi consejo es hacer controles anuales, no aplazarlos, y es mejor ir al doctor demasiado a menudo que demasiado poco", aseguró Navratilova en una entrevista con EFE.

Como parte de su colaboración con WTA y Hologic, la exjugadora estadounidense, de origen checo, participa en eventos e iniciativas para fomentar la prevención entre las mujeres. Entre ellas, la WTA lanzó recientemente el proyecto "Aceing Cancer" y Navratilova ayuda a recaudar fondos para ayudar a quienes luchan contra el cáncer.

La WTA y Hologic lanzaron además un grupo operativo para "elevar los estándares, el conocimiento y los recursos" dedicados a la salud de las mujeres, dentro y fuera del mundo del tenis, según una nota facilitada a EFE.

"Si no te creen, tienes que seguir con tus ideas, porque a menudo a las mujeres no se les escucha. El doctor a veces te dice que estás demasiado cansada o estresada. Pero tienes que tener confianza cuando vas al doctor si sientes que algo está mal. Y si algo malo pasa, es mejor enterarse antes que después", afirmó Navratilova.

El pasado junio, la leyenda estadounidense, de 66 años y que ya había tenido un cáncer de mama en 2010, anunció que recibió el alta médica y que superó ambos cánceres.

El apoyo recíproco con Chris Evert

Navratilova y Chris Evert escribieron páginas imborrables de la historia del tenis, ambas con 18 'grandes' en sus vitrinas, y fueron protagonistas de una de las rivalidades deportivas más feroces e intensas de siempre.

Por momentos, esa rivalidad llegó a trascender las fronteras del tenis, pero con el tiempo Navratilova y Evert la dejaron en el campo y dieron paso al que ahora mismo es un fuerte y sentido vínculo de amistad.

Esta relación se estrechó aún más después de que Evert anunciara en enero de 2022 que padecía un cáncer de ovario, que le fue detectado en una fase inicial.

"En el tenis nos hicimos mejores jugadoras. Quizás hubiéramos ganado más sin la otra, pero a la vez hemos mejorado. Hay una red que nos divide, no nos hacemos daño y eso nos hace la vida más fácil. Obviamente pasamos por momentos complicados, pero siempre nos respetamos, eso nunca cambió. Y en los últimos años nos volvimos muy amigas", asegura Navratilova.

El trabajo como comentarista televisiva

La extenista estuvo la semana pasada en Cancún, sede de las Finales WTA, y en su tiempo libre colabora con televisiones como 'Tennis Channel' o en 'Prime' como comentarista de tenis, una manera para seguir vinculada con su deporte y a la vez compartir su experiencia.

"Es mucho más fácil hablar de tenis que jugarlo. Trato de no ser demasiado crítica, porque sé que es difícil. Trato de educar, trato de hablar claro para que una persona que no sabe de tenis pueda aprender y para que una persona que ya juega, igualmente aprenda algo", cuenta.

"Me gusta compartir pasión, conocimiento. Es fácil, no tengo que entrenar, calentar, simplemente llego cinco minuto antes y hablo. Me encanta hacerlo, estar cerca de este deporte, y tengo un buen equilibrio para tener tiempo y hacer cosas que me gustan", agrega la campeona de 18 'grandes'.

Reconocida como una de las leyendas del deporte mundial en el siglo XX, Navratilova marcó una época en el tenis con 332 semanas en el número uno del mundo en 1978 y 1987 y victorias en los cuatro torneos 'Grand Slam': Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open.

Por: EFE