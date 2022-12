in

La cantante dominicana Natti Natasha mostró el regalo de cumpleaños que le dio su novio, Raphy Pina, quien se encuentra en la cárcel.

Natti Natasha tuvo dos horas con Raphy Pina y recibió tremendo regalo, por medio de su cuenta de Instagram mostró el regalazo que le dio su esposo y padre de su hija, Vida Isabelle Pina Gutiérrez.

Aunque la cantante cumple años el 10 de diciembre, hace poco mostró en las redes sociales como fue el festejo por sus 36 años de vida.

«Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme , nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo , y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo , mi media mitad. Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso 👀 que me las llevo todas lol . GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa’ llorar contigo de la felicidad», escribió Natti Natasha en su última publicación de Instagram.

