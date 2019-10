FOTOS: Natalia Reyes confirma entre lágrimas la cancelación de la premiere de ‘Terminator’ en Los Ángeles

La actriz colombiana Natalia Reyes se sinceró con sus seguidores en Instagram con un emotivo mensaje anunciando la cancelación de la premiere de ‘Terminator: Dark Fate‘ en Los Ángeles, Estados Unidos, debido a los incendios forestales que están próximos a la capital californiana.

Abrazada por su esposo Juan Pedro San Segundo, Natalia se mostró muy triste y afectada por la decisión de cancelar la gran premiere de la película que protagoniza junto a Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, todo por los incendios forestales que no dan tregua y cada vez se acercan más a Los Ángeles.

“No paré de llorar toda la mañana de la tristeza de saber que la premiere había sido cancelada, era un momento importante y simbólico que me tenía ilusionada… Pero más tristeza me dio saber la razón por la que la cancelaron, amigos, LA EMERGENCIA CLIMÁTICA ES UNA REALIDAD!!! No podemos ignorarla más”, se lee en un fragmento del texto que acompaña la publicación.

En el post, que se puede ver en el perfil oficial de la actriz, hay cuatro fotos, entre las que está una panorámica donde se ve el humo de los incendios cerca a la ciudad y otras dos del Paseo de la fama en Hollywood donde estaban desmontando la alfombra roja de la premiere. Natalia también anunció que Paramount Pictures, productora de la película, donó toda la comida del evento a los refugios que albergan a las víctimas del desastre natural.