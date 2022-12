A la actriz Natalia Ramírez la bajaron de avión tras discusión con aerolínea

La actriz Natalia Ramírez, recordada por interpretar a ‘Marcela’ en la novela ‘Betty la fea’, contó el calvario que vivió con la aerolínea.

Natalia Ramírez se desahogó tras tener un inconveniente con la aerolínea Avianca.

Cuando la actriz se disponía a abortar el avión junto a su esposo con destino a Colombia, le informaron que tenía que pagar 90 dólares (428.783 pesos colombianos) para poder subir sus maletas, por lo que la actriz empezó a grabar.

Por medio de sus estados de Instagram contó: ”No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”.

De acuerdo con la actriz, tuvo que comprar nuevos tiquetes y que gastarse al menos millones de pesos para poder llegar a Colombia.

