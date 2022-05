Natalia París recordó lo «tóxica» que fue con exnovio infiel

in

A pesar de lo hermosa y segura de sí misma que luce, Natalia París confesó su lado más oscuro y aunque lo más probable es que ya haya dejado aun lado ese episodio, la DJ dejó claro que en las relaciones amorosas ella es una novia tóxica.

En una entrevista, la modelo dio detalles sobre su antigua relación con el «Gato» Baptista. Pese a que afirmó la linda etapa que vivieron durante 7 años, con una sexualidad fantástica, una infidelidad lo destruyó todo.

Luego de conversar sobre algunas polémicas y asegurar que ella sería «una mamá de mente abierta», respecto a la sexualidad que elijan sus hijos, se tocó el tema de su relación anterior con Juan Alfonso, el «Gato», Baptista. Según relata la DJ, él le fue infiel con la actriz Stephanie Cayo, lo que originó unas fuertes reacciones.

«¿Sabes qué hice? Cogí su ropa y se la tiré toda por el balcón y le rompí las 4 llantas de su carro», confesó Natalia París durante la conversación.

Natalia París y su relación «tóxica».

Sin embargo, la modelo no encontró a su ex novio en plena faena y tampoco le ubicó mensajes extraños en su teléfono, sino que desde los medios trascendió la información a modo de chisme y ella decidió creerlos.

«Empezaron en las revistas a decir cosas y él me lo negaba. Me tocó hacer terapia y todo. Me dio una tusa dura, pero al ‘Gato’ ese idilio le duró lo que duró la novela», contó.

