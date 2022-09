«Yo lo he vivido»: Natalia París se solidarizó con Yina Calderón y contó su versión del muerto que también la «manosea»

Hace algunos días la influenciadora Yina Calderón se sinceró y contó que en las noches siente que «se le sube el muerto» y la manosea. Ahora, la modelo Natalia París salió a contar su historia con este tipo de presencias extrañas.

Yina Calderón causó burlas al contar su versión y Natalia París la respaldó contando su historia.

«Eso se conoce como la parálisis del sueño, pero mi caso ya es muy extraño, porque yo siente que se me sube y me comienza a manosear y trata como de meterme como la parte íntima en la cola, horrible, no sé qué hacer, no sé a qué se deberá», relató Yina Calderón en el video que posteó en Instagram.

Calderón demás aclaró que ella no consume ningún tipo de sustancia alucinógena y que tampoco fuma. Además, aseguró que se considera una persona juiciosa y que no encuentra una razón lógica a lo que le está pasando.

Tras la versión de la también empresaria, París confesó que también ha experimentado estás sensaciones y que aunque «suene muy loco» es cierto.

La reconocida modelo, dj y empresaria explicó un poco lo que ella ha investigado sobre este tema.

«Eso se llama parálisis de sueño y yo lo sé porque yo lo he experimentado muchas veces en el pasado. Por eso es que estoy haciendo siempre en mi casa limpieza energética con palo santo y siempre les estoy compartiendo ese tipo de limpiezas. Eso se llama parálisis de sueño y son seres del bajo astral que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía», contó Natalia.

