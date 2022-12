in

La famosa empresaria y modelo Natalia Paris, no se aguantó, explotó en su Instagram @nataliaparisartist para denunciar lo que ella calificó como “un mal servicio de dos personas en la taquilla de Avianca”.

“Vean yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho soy seguidora, pero estos chicos pues, en una grosería, los quiero denunciar porque no hay derecho que haya gente así en Avianca que es un gran empresa”, expresó Natalia en un video colgado en su Instagram al tiempo que agregó que “es que esa ca***da de la gente, usar tapabocas, es como esos que escriben por las redes sociales y nadie los ve o que creen que nadie los ve”.

El reclamo fue claro. A “Nata” no le gustó como la atendieron y su crítica fue contra dos empleados de la aerolínea y no directamente contra la empresa.

