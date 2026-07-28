Natalia López Fuentes asumirá el Ministerio del Trabajo por designación del presidente electo Abelardo De La Espriella

Resumen: La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno
El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo del Gobierno de la Patria Milagro.
López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas.
La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales. El Ministerio del Trabajo será una entidad moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo.
Avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso
Anuncio de la designada Ministra de Trabajo
Hoy anuncio a Natalia López como ministra de Trabajo de la Patria Milagro.
Natalia es una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y… pic.twitter.com/WxRJ9ckn6L
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 28, 2026
Hoy anuncio a Natalia López como ministra de Trabajo de la Patria Milagro.
Natalia es una mujer de provincia, monteriana, auténtica, trabajadora, transparente, esposa y madre. Abogada, docente universitaria, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y… pic.twitter.com/WxRJ9ckn6L
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 28, 2026
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