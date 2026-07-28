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    Natalia López Fuentes asumirá el Ministerio del Trabajo por designación del presidente electo Abelardo De La Espriella

    Natalia López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas

    Publicado por: SoloDuque

    natalia mintrabajo
    Natalia López Fuentes asumirá el Ministerio del Trabajo por designación del presidente electo Abelardo De La Espriella

    Resumen: La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno

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    El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo del Gobierno de la Patria Milagro.

    López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas.

    La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales. El Ministerio del Trabajo será una entidad moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo.

    Avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso

    natalia

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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