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Resumen: La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno

Natalia López Fuentes asumirá el Ministerio del Trabajo por designación del presidente electo Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó a la abogada y docente universitaria Natalia López Fuentes como ministra del Trabajo del Gobierno de la Patria Milagro.

López Fuentes es especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Público y Administración de Empresas. Su trayectoria incluye la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Córdoba, la Gerencia para el Desarrollo Social del departamento y el ejercicio de responsabilidades jurídicas, académicas y administrativas.

La ministra designada liderará una agenda orientada a reducir el desempleo y la informalidad, promover el trabajo digno, fortalecer a los emprendedores y construir una relación armónica entre trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales. El Ministerio del Trabajo será una entidad moderna, austera y de puertas abiertas al diálogo.

Avanzará en su transformación mediante la tecnología y la innovación, combatirá la corrupción, acompañará preventivamente al empresariado en el cumplimiento de la normativa y actuará con firmeza frente al acoso y cualquier forma de abuso