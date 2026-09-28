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    Natalia Ivon Posada desapareció en Medellín

    Desapareció el 23 de septiembre en el barrio Nuevo Horizonte, Granizal

    Publicado por: Juan Manuel

    NATALIA IVON POSADA SIERRA
    Natalia Ivon Posada desapareció en Medellín

    Resumen: Natalia Ivon Posada Sierra, de 46 años, es una mujer de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color negro, pantalón color mostaza y tenis de color blanco.

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    Natalia Ivon Posada Sierra, de 46 años, es una mujer de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color negro, pantalón color mostaza y tenis de color blanco.

    Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de un sistema solar y dos muñecos, acompañado de la inscripción “06-12”. También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un astronauta.

    Natalia Ivon Posada Sierra desapareció el 23 de septiembre de 2026 en el barrio Nuevo Horizonte – Granizal, ubicado en Medellín, Antioquia. Estos datos corresponden a la información suministrada sobre sus características físicas, prendas de vestir, señales particulares y lugar y fecha de desaparición.

    2 BOLETIN NATALIA IVON POSADA SIERRA

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