Natalia Ivon Posada desapareció en Medellín

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Resumen: Natalia Ivon Posada Sierra, de 46 años, es una mujer de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color negro, pantalón color mostaza y tenis de color blanco.

Natalia Ivon Posada Sierra, de 46 años, es una mujer de nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color negro, pantalón color mostaza y tenis de color blanco.

Como señales particulares, presenta un tatuaje en el antebrazo izquierdo con la imagen de un sistema solar y dos muñecos, acompañado de la inscripción “06-12”. También tiene un tatuaje en el brazo derecho con la figura de un astronauta.

Natalia Ivon Posada Sierra desapareció el 23 de septiembre de 2026 en el barrio Nuevo Horizonte – Granizal, ubicado en Medellín, Antioquia. Estos datos corresponden a la información suministrada sobre sus características físicas, prendas de vestir, señales particulares y lugar y fecha de desaparición.

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