“La patología no salió tan chévere»: Natalia Durán sobre su estado de salud

Por medio de sus estados de Instagram, la actriz colombiana Natalia Durán dio detalles sobre su estado de salud, dijo que los resultados de una nueva patología no salieron muy bien, pero sigue en su tratamiento.

“La patología no salió tan chévere, tengo mucha más metástasis de lo que creía (…) Me he ido recuperando mucho del síndrome de ASIA, qué es el síndrome autoinmune por el cual dos de mis médicos creen que tengo este cáncer. Día a día vamos aprendiendo mucho», aseguró la actriz en el video.

Recordemos que Natalia Durán tendrá varias cirugías luego de que le detectaran cáncer de tiroides, la actriz deberá someterse a una tercera intervención para iniciar la segunda etapa de su tratamiento contra el cáncer.