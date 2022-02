A través de sus redes sociales, la actriz colombiana Natalia Durán mostró que estaba celebrando su cumple al lado de su familia.

Lo que más llamó la atención es que la actriz ya se encuentra por fuera de un hospital, luego de que sus últimas publicaciones se le viera acostada en una camilla de una clínica, luego de los procedimiento por lo que ha tenido que pasar luego de que le descubrieran el cáncer.

“Hoy estoy muy feliz, cumplí 40 años ayer celebrando la vida, sigo en mi proceso…y vamos a hablar de eso les he dicho mucho, pero hay muchas cosas que quiero contarles entonces me estoy preparando”, dijo a través de sus historias de Instagram.

La actriz estaría mejor de salud pero seguiría con sus procedimiento médicos para lograr recuperarse del ‘todo’.

“A todas las personas que hicieron parte de esta celebración les agradezco, ustedes no se imaginan cada persona que se tomó ese tiempito para escribirme un mensaje, decirme hola Naty buena onda, esas son cosas muy significativas para mí y a veces no tengo cómo responder todo, pero cuando yo me encuentro uno de esos mensajes en días difíciles, sus mensajes hacen toda la diferencia…Me cambian el semblante, me cambia la vida, me siento tan feliz, gracias, gracias”, aseguró.