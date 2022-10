Natalia Curvelo transmitió el momento en el que llegó y encontró a su hermano

El hermano y la estilista de la cantante de vallenato Natalia Curvelo, murieron hace pocas horas luego que el bus de la agrupación en el que se movilizaban se accidentara en la vía que va de Medellín a la costa.

Natalia no se movilizaba en el bus, pero si llegó al sitio al enterarse del hecho.

En sus redes sociales publicó el angustiante momento, «me esto dirigiendo al lugar de los hechos. Ha sido el viaje más largo de mi vida», escribió en una de sus historias en Instagram.

Llego al sitio y no contuvo las lágrimas al ver a los músicos bastantes lesionados tras el accidente. Ella, muestra la imagen del bus volcado y relata, «es una angustia horrible que tengo, todos los muchachos están bien, excepto mi hermano y ‘Tavo’ que es mi estilista. Yo sé que ustedes, muchos lo saben. No voy a decir lo contrario, hasta que yo no sepa. Yo los estoy viendo, ahí está el bus, está volteado, ellos están adentro».

Y añadió, «oremos mucho, yo necesito que mi hermanito y mi ‘Tavo’ salgan bien de ahí. Hasta que no los saquen, no me atrevo, no me atrevo. Esto es grande mi gente, esto es muy horrible, una angustia muy fea».

No paraba de llorar, en medio de su angustia, los cibernautas se sumaron a vivir con ella ese momento y le enviaban mensajes de apoyo, «fuerza Naty», «fuerza, estamos contigo», «un abrazo grande», se alcanza a leer en algunos de los mensajes.

Momentos mas tardes, Natalia confirmó a sus seres queridos y seguidores la lamentable noticia, su hermano y estilista estaban muertos, «Mi corazón está muy destrozado», escribió.

Dato: Eran las casi las casi las 12 de la noche del viernes, 7 de octubre, cuando el bus en el que se movilizaba la agrupación sufrió un volcamiento en la vía Hatillo – Cisneros km 21 + 860 ruta 6205. Cinco personas resultaron lesionadas.

Vea a continuación la angustiante transmisión que hizo Natalia

