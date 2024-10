Al Hofuf (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), vigente campeón del Dakar, aseguró este martes al término de la cuarta etapa del rally que "queda mucha carrera" por delante y que si no llega a ser porque en la etapa de este lunes fue 30 kilómetros a tres ruedas, y no a cuatro, al ir sólo con la llanta, "lideraría -la carrera- por 20 minutos".

"La etapa fue muy bien. No apretamos mucho, pero en los últimos cincuenta kilómetros cometimos algún pequeño error con la navegación, pero acabamos terceros y estoy contento de volver a los tres primeros en la clasificación general", subrayó Al-Attiyah, que terminó tercero la etapa, a 1 minuto y 22 segundos de su compañero de equipo, el francés Sébastien Loeb (Prodrive).

Al-Attiyah, que ya está tercero en la general tras una mala primera etapa en la que perdió casi 25 minutos, comentó que está contento por estar "ya en el top tres" y subrayó que confía mucho en la crono de 48 horas en el desierto del Empty Quarter.

"Vamos al Empty Quarter, en donde tengo experiencia y he aprendido mucho de los Dakar. Es un nuevo coche para mí, pero si me comparas con Seb, estoy por delante e intentaré aprender más después de la primera semana del Dakar", subrayó Al-Attiyah, que comentó que no le parece "una sorpresa" el nivel del español Carlos Sainz (Audi) y le deseó suerte.

No obstante, dijo que la quinta etapa "será un día importante", porque necesitan "ver dónde" están y tener una buena posición para la etapa de 48 horas por el Empty Quarter: "No creo que esté en la parte de atrás para esa etapa, veremos de lo que soy capaz mañana, y si tengo que abrir pista, abriré", incidió.

Y es que en la etapa de 48 horas por el desierto, los pilotos no tendrán las huellas de los motoristas, que no rodarán antes que ellos, por los que la navegación les será más difícil, al ser los pilotos de coche quien tengan que entender mejor el libro de notas del Dakar.

Asimismo, resaltó que el coche Hunter que conduce es "muy bueno" y está contento: "El coche es muy bueno, estoy contento. Ahora ya no hay dificultades con los pinchazos, porque el terreno es algo diferente a los primeros tres días del Dakar y ahora todo se está volviendo más suave, con menos rocas".

Así, confirmó que necesitan "seguir como hasta ahora porque queda un largo camino, y la semana que viene" podrán "apretar". El vigente campeón subrayó que tuvieron seis pinchazos en las primeras cuatro etapas, "pero si le restas la media hora que fuimos a tres ruedas, estaríamos liderando por veinte minutos".

"Ahora estudiaremos más nuestro hunter y veremos cómo lo hacemos, pero de momento va todo bien, y la semana que viene tendremos una parte en la que podremos atacar más", insistió Al-Attiyah, que concluyó que ya se siente más cómodo con el nuevo coche.

