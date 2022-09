VIDEO. Así fue cómo la NASA estrelló uno de sus cohetes contra un asteoide

En video quedó el momento en el que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) estrelló uno de sus cohetes contra un asteoide

El asteroide no representaba ningún peligro. El impacto ocurrió a las 7:14 p.m. ET según lo planeado.

La misión, llamada DART, debería «ayudar a determinar nuestra respuesta si detectamos un asteroide que amenaza con golpear la Tierra» en el futuro, dijo el lunes el jefe de la Nasa, Bill Nelson.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022