‘Narizón’, ‘Mi Viejo’ y ‘Pipe’ a la cárcel por golpear y desplazar a un hombre en Castilla

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de tres hombres, como presuntos responsables de golpear y desplazar a un hombre en el barrio Castilla de Medellín (Antioquia).

Se trata de Danilo Esteban G., alias ‘Narizón’, y los hermanos Cristian Camilo G. C., alias ‘Mi Viejo’ y Andrés Felipe G. C., alias ‘Pipe’, quienes en audiencias concentradas fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado y lesiones personales , los cuales no aceptaron.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2022, cuando la víctima llegó a su vivienda y encontró una motocicleta que le impedía ingresar, por lo que decidió moverla. Se presume que, en ese momento los procesados empiezan a golpear al hombre y días después pegan un panfleto amenazante en su puerta, por lo que decide abandonar la casa y el sector.

Este 3 de octubre, en varios allanamientos y registros fueron capturados los tres hombres por orden judicial.

