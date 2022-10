[VIDEO] “Así son las guerras, se va gente inocente”: dijo un narco tras masacre que dejó 20 muertos en alcaldía de México

En un video difundido en redes sociales, José Alfredo Hurtado Olascoaga “El Fresa”, habla sobre la masacre en la que murieron 20 personas en San Miguel Totolapan (México), y aseguró que el ataque iba dirigido a él, pero que ya todos los que participaron del hecho, están muertos.

El líder de La Familia Michoacana, aprovechó el video para señalar al ex diputado local Saúl Beltrán Orozco, de ser el jefe de Los Tequileros, grupo al que se le atribuyó la masacre.

En las imágenes el hombre acepta que el atentado iba dirigido contra él, el alcalde Conrado Mendoza Almeda y su papá, Juan Mendoza Acosta.

“Nos tenían una trampa bien hecha, porque llegué a la reunión en una camioneta blindada, nunca andaba armado porque no uso armas, además de que el pueblo me parecía muy tranquilo. Comieron ansias esos cabrones porque no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar ahorita estuviera entre los muertos, apenas alcancé a salir y dejaron la camioneta hecha pedazos”, señaló.

“El Fresa”, quien dijo que vivía a una cuadra del Palacio Municipal atacado, es buscado por las autoridades, junto a su hermano alias “El Pez”.

