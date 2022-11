Nany Ardila: una mujer que ayuda a mujeres

in

Nany Ardila, es la fundadora de una organización que tiene como misión ayudar a mujeres en en Latinoamérica y el mundo.

Quienes la rodean la llaman la Policarpa Salavarrieta del siglo XXI, pues siempre trata de ayudar a otros.

Fernanda Cortés, destacó sobre Nany, dijo, «ha sido una de las personas que ha aceptado su guía, «es una de las mujeres más impresionantes que he conocido en mi vida, gracias a ella estudio dos ingenierías, salí de la depresión y cuando me despierto en las mañanas ya no tengo que preocuparme por dinero».

De una sola mujer nacen millones de mujeres que quieren ser como ella, apasionadas, empoderadas, independientes y disciplinadas.

Esta mujer no solo crea la mejor oportunidad de empleo para nuestras mujeres, si no que también crea una familia donde todas son bienvenidas; Nany Ardila, reconocida por destacar en la industria del petróleo en donde predominaba el machismo, también logra crear un imperio de mujeres y adueñarse de la industria del stream, es sorprendente lo imparable, implacable e imponente que puede ser esta mujer.

