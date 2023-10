VIDEO. Nanis Ochoa confirmó que se separó de Juan Pablo Navarrete

Nanis Ochoa se separó, en el programa en el que presenta habló sobre su ruptura amorosa. Además, pidió tiempo para hablar sobre el motivo que la llevó a separarse de su esposo Juan Pablo Navarrete, y padre de su hija de 2 años, Francesca Navarrete Ochoa.

En medio de la confesión, la actriz dijo que la separación fue hace un tiempo, pero no había querido hablar al respecto porque necesitaba “tiempo y fuerzas para hablar”.

“Sí confirmó estoy separada, ya llevó un rato separada, todos me han cuidado y respetado mucho, es un tema doloroso, de 6 años… Me duele mi hija, me duele mi hogar… Mi alma y mi espíritu ya necesitaba desligar esto“, expresó Nanis Ochoa en pleno programa.

Nanis Ochoa se separó y así lo confirmó

“Quiero decir que no fue por problemas de infidelidades, no hay una tercera persona, pero ya estamos libres. Por mi lado estoy muy tranquila y no quiero absolutamente nada, ni quiero recibir hojas de vida. Quiero enfocarme en mis hijas. Llevo desde los 18 años en embarazo, siendo esposa y creo que es hora de que me dé gusto a mí misma y me enfoque en mis hijas y mi carrera”, expresó Nanis Ochoa.

