«Me hice abdominoplastia y bodytite»: Nanis Ochoa mostró sus nuevas cirugías estéticas

La reconocida modelo colombiana Nanis Ochoa publicó en su cuenta de Instagram un video con el que le contaba a sus seguidores que se iba a practicar nuevas cirugías estéticas y reveló impactantes imágenes.

«Me hice abdominoplastia y bodytite» contó la modelo en sus redes sociales. Además afirmó que «para todas las personas que estaban preocupadas ya que tuve preeclampsia, les digo que hicimos todos los exámenes pertinentes y me encontraron totalmente sana, si hubiera salido mal, ni el médico y mucho menos yo, hubiera pasado por este procedimiento»

Muchos en redes sociales han manifestado que la mujer está «perfecta” tras publicar unas fotografías en bikini para mostrar cómo va su recuperación a días de dar a luz a Francesca.

“No estoy como quiero estar, pero estoy agradecida con mi recuperación post-Parto ya que no he iniciado el ejercicio y aun así he bajado, me ha ayudado mucho alimentar a mi bebé, y mi asesoría con Gabi ha sido clave”, escribió la mujer en su post.

Al final de la publicación en la que mostrar los últimos procedimientos estéticos la modelo afirmó: «Quería mostrarles más en el vídeo pero mi doc dice que esas imágenes no son para todo el mundo».

Así fue el procedimiento que se hizo Nanis Ochoa