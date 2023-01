Nairo Quintana ‘no respetó las normas’: esto se conoció del veto en Europa

in

El colombiano Nairo Quintana continúa en el ojo del huracán y con el paso de los días surgen más problemas los cuales tienen que ver con señalamientos que hacen que no pueda conseguir un equipo para la temporada del 2023.

El ciclista boyacense no ha podido dejar atrás el problema que tiene, tras ser descalificado del pasado Tour de Francia, ya que en dos de sus análisis se le encontró la sustancia tramadol, la cual está prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), pero que no se encuentra en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo cual no se considera positivo.

No obstante, el violar una norma de la entidad rectora del ciclismo en el mundo tiene a Nairo contra la pared. A una semana de terminar el primer mes del año, la temporada está lanzada y no ha encontrado escuadra.

Cada día hay una nueva dificultad para el pedalista cafetero, que no le permite enfocarse en sus entrenamientos y en la competencia.

Otro dolor de cabeza para Nairo Quintana es el Movimiento por el Ciclismo Creíble (MPCC). Consiste en una asociación cuya tarea es defender el objetivo del ciclismo limpio, teniendo en cuenta las nociones de responsabilidad, transparencia y movilización de sus miembros. También denuncia sobre sustancias como stillnox, tramadol, corticosteroides y del fraude tecnológico.

