¡Por fractura! Nairo Quintana tuvo que abandonar el Tour de Suiza

Resumen: Nairo Quintana se retira del Tour de Suiza por fractura en la mano tras una caída. El ciclista colombiano Nairo Quintana no podrá continuar en la competencia debido a una fractura en la mano derecha tras una caída en la segunda etapa del Tour de Suiza. A pesar de no presentar rasguños visibles, la radiografía confirmó la lesión. Se espera que Quintana se recupere y pueda regresar a las carreras pronto.

El propio Nairo Quintana confirmó que, lo que parecía una leve caída, terminó sacándolo de la competencia.

Quintana corría en el Tour de Suiza cuando sufrió una caída que, según su relato, trató de minimizar y, al principio creyó haberlo logrado.

El corredor indicó que no sufrió ni un solo raspón, lo que hacía prever lo mejor, pero un dolor en una de las manos prendió la alarma.

Nairo indicó que “he tenido la caída, he intentado librar, al final caí en la hierba, no me hice rasguño ni nada, ni la mano tengo rasguñada”, dijo el colombiano.

Nairo Quintana no podrá competir por ahora

Pese a que en su mano el corredor no presentaba ni un solo rasguño, la mala noticia se acercaba.

Según contó Nairo, “algo me pegó en el hueso y me fracturé la mano”, lo que de inmediato lo sacó de la competencia y lo deja en dudas para las siguientes competencias.

En un video el propio corredor mostró la afectación que sufrió en su mano derecha. “Estoy fuera de competición”.

Nairo agregó que “nuevamente a entrenarme y a regresar a las carreras que vienen o iré acompañando desde el coche a todos los compañeros y a ver otra carrera desde los coches”, dijo.

El médico del Movistar Team, “tras su caída durante la segunda etapa del Tour de Suisse, y ante el dolor que sufría, Nairo pasó pruebas radiológicas anoche”.

El resultado fue que Quintana sufre una fractura no desplazada del cuarto metacarpiano de la mano derecha.

