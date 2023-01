[VIDEO] Quintana no se retira pero admite que hay una muralla para seguir compitiendo

Bogotá, 25 ene (EFE).-Nairo Quintana anunció este miércoles que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las tres carreras más importantes del mundo, el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, aunque admitió que hay «ambiente enrarecido» y una «muralla» para seguirlo haciéndolo.

«Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante», dijo el escalador colombiano al leer un comunicado.

Lo anunciado por Quintana despeja las dudas sobre su inminente retirada al no tener equipo para competir este año, pero confió en que podrá superar esta molesta situación derivada del uso del tramadol, por lo que fue descalificado del Tour de Francia de 2022.

«La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan», añadió el corredor latinoamericano y colombiano con más títulos en la historia del ciclismo.

Al mismo tiempo reiteró su honestidad dentro y fuera de las carreras y enfatizó en que en más de 10 años como profesional ha sido sometido a más 260 controles por autoridades médicas.

«Desde que soy profesional desde el año 2009 he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio», dijo el ganador del Giro de Italia en el 2014 y de la Vuelta 2016, en la que también obtuvo dos cuartos lugares (2015 y 2019).

Quintana, que tiene entre sus logros dos segundos lugares en el Tour de Francia (2013 y 2015), en la que también subió al podio en 2016 como tercero, remarcó que «si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala».

EL LÍO DEL TRAMADOL

El punto de quiebre de la carrera de Quintana, de 32 años, fue el uso de tramadol por lo que fue descalificado del Tour de Francia del año pasado en el que ocupó la sexta plaza.

El escalador colombiano apeló la decisión impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que desestimó el recurso.

El tramadol es un analgésico prohibido por la UCI desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia, pero no figura en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y por tanto el caso de Quintana es por infringir el reglamento médico pero no es considerado dopaje.

A partir de esa descalificación la suerte del ciclista colombiano con más títulos comenzó a darle la espalda porque no pudo concretar su continuidad con el equipo Arkea Samsic en donde corrió luego de salir Movistar, escuadra con la que consiguió sus mejores logros.

Luego de su salida de esa formación francesa, el corredor aseguró que tenía varias propuestas de equipos para seguir en la élite del ciclismo.

Sin embargo, avanzaron los meses y la contratación no se concretó ni con el AG2R Citröen, Astana, Bahrain Victorious, FDJ, Intermarché Wanty, Jumbo-Visma, Quick Step o el Trek Segafredo.

La última puerta que se le cerró fue la del equipo Corratec, similar a Arkea. La escuadra italiana dijo que no podía vincular a Quintana por problemas financieros pero también recordó que hace parte del Movimiento de un Ciclismo Creíble (MPCC), que trabaja contra el dopaje.

