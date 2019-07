“Nairo nunca ganará el Tour de Francia”, vaticinó un ciclista estadounidense, tres veces campeón de dicha vuelta

El próximo 6 de junio comienza una nueva versión del Tour de Francia, y allí, Nairo Quintana será la carta colombiana más importante en la competición, en búsqueda del único gran premio de ciclismo que aún no ha logrado obtener.

Sin embargo, pese a que el ciclista boyacense se preparó a cabalidad para este certamen, el excorredor estadounidense, y tres veces campeón del Tour, Greg Lemond, aseguró que Nairo “nunca ganará el Tour”, y explicó que, aunque tiene mucho talento, ahora se enfoca en sostenerse y tener estabilidad, pero ya no ataca como lo hacía antes.

Por su parte, añadió que Quintana aún no ha dado lo mejor de él: “no es explosivo. Ya no tiene la capacidad de atacar y separarse de los demás candidatos, siempre está buscando el equilibrio. No ha explotado su potencial”. El ciclista estadounidense, quien además tiene una lucha en contra del dopaje en el mundo, aseguró que el favorito sigue siendo Geraint Thomas.