Nahuel Leona: Es un honor jugar en España, una de las ligas más potentes del mundo

Ceuta, 6 oct (EFE).- El jugador internacional argentino Nahuel Leona, que salió de su país como consecuencia de la crisis y que ya lleva más de veinte años en España, ha reconocido que es un "auténtico honor" jugar al waterpolo profesional en una de las ligas "más potentes del mundo" que le ha abierto las puertas de la selección.

En una entrevista con EFE en Ceuta, donde juega en las filas del CN Caballa-Ciudad de Ceuta por segunda temporada consecutiva, Nahuel Leona Bustos (Buenos Aires, Argentina, 1994) ha tenido esta temporada el lujo de jugar por primera vez en División de Honor y participar con su selección en un Mundial.

"Gracias a la División de Honor también he cumplido otro sueño, participar con mi selección en el Mundial, de ahí que ha sido un año alucinante que quedará en mi memoria", ha manifestado.

El jugador, cuyos padres también son oriundos de Buenos Aires y que tiene una hermana pequeña, llegó a España en el 2002 al emigrar sus progenitores.

"Hubo una crisis muy fuerte en mi país, mis padres decidieron emigrar a Europa y pensamos que un destino bueno para desarrollarnos profesionalmente era este país, aunque ir a Málaga fue de casualidad porque, en un principio, la idea era ir a Italia y luego Madrid o Barcelona, ya que veníamos de una ciudad grande como Buenos Aires y pensábamos que podían ser buenos lugares para vivir", comentó.

"Sin embargo tuvimos la oportunidad de ir a Málaga, donde íbamos a estar sólo unos meses, pero ya llevamos veinte años", afirmó.

Waterpolo Málaga

Desde su llegada a nuestro país militó en las filas del CD Waterpolo Málaga, primero en el segundo equipo en Segunda Andaluza y luego con el primer equipo en Primera Andaluza, Segunda Nacional y Primera Nacional.

"En Málaga me he formado como deportista y como persona a nivel de valores. Estoy muy agradecido a mis entrenadores y a mis compañeros, son una familia y sólo tengo palabras de agradecimiento para la ciudad y el club", señaló.

El boya, que también ha militado en las selecciones de Andalucía infantil y cadete, ha dejado claro que su primera opción no era el waterpolo.

"Empecé jugando al fútbol pero no se me daba nada bien, quise hacer deporte, no encontraba nada que me hiciera ilusión pero, por casualidad, fui a unas jornadas de puertas abiertas del Waterpolo Málaga, hubo dos entrenadores que me motivaron a seguir entrenando y a base de esfuerzo le fui cogiendo el gusto que no tenía al principio", ha dicho.

Nahuel Leona, que suele jugar como boya o cubre boya, convirtió el divertimento en una profesión y "es ya una filosofía de vida porque todo lo que enseña el waterpolo trasciende del deporte, que con esfuerzo y perseverancia llegan los resultados y, si no llegan, por lo menos disfrutar del camino que es lo importante".

División de honor

El 15 de octubre de 2022 cumplió uno de sus "sueños" al debutar en la División de Honor con el Club Natación Caballa-Ciudad de Ceuta ante el CN Mataró (5-14), donde llegó de la mano del entrenador Peter Kubiscko.

"Muy orgulloso, tuve que dejar el club de mi vida, pero fue para cumplir un sueño y estoy muy agradecido al Caballa que confió en mí, la ciudad me ha acogido muy bien", ha confesado.

Tras el debut, Nahuel Leona participó en los 21 partidos restantes del campeonato liguero con un saldo de 13 goles, aunque no pudo evitar el descenso de su equipo que acabó la temporada con sólo dos victorias y veinte derrotas, pagando la novatada en una competición dominada por los clubes catalanes.

"Fue un año duro, no voy a mentir, pero nos ha servido para hacernos más fuertes mentalmente y tácticamente. Mi trabajo no es ser goleador, yo tengo un rol más de equipo pero siempre he asumido esa función de hacer el trabajo sucio porque se me da bien y encantado de aportar mi grano de arena", ha comentado a EFE.

El jugador volverá a estar esta temporada 23-24 en las filas del CN Caballa en Primera División donde competirá en el grupo A de la categoría junto a Horta -con el que debuta el día 14-, Waterpolo Navarra, Granollers, Askartza, Premiá, Montjuic y Molins de Rei.

"Afrontamos la nueva temporada con muchos ánimos, ganas e ilusión, hemos aprendido una lección muy valiosa en la División de Honor aunque tenemos un equipo muy joven, muchos de ellos se estrenarán en categoría nacional y esperamos trabajar como una familia, será complicado pero juntos iremos para adelante sin problemas", ha comentado.

No se quiere poner la etiqueta de favorito para recuperar la plaza perdida en la máxima categoría porque "es una liga bastante dura, no hay ningún favorito: iremos partido a partido y los galones tendremos que ganárnoslo en el agua", precisó.

Mundial de Fukuoka (Japón)

También este año será recordado por su primera participación con la selección de Argentina en el XX Campeonato del Mundo celebrado en Fukuoka (Japón) entre el 17 y el 29 de julio.

"Llevaba allí una semana y no me lo creía porque había un nivel altísimo en selecciones como España, Serbia, Hungría, Montenegro o Italia, jugadores de fama mundial con los que me encontré en el agua y eso ha sido un lujo, una experiencia inolvidable donde he aprendido muchísimo y días muy intenso", ha dicho a EFE.

Argentina acabó en la decimotercera plaza de dieciséis selecciones participantes, dejando por detrás a Kazajistán, China y Sudáfrica.

"Ese puesto es el techo histórico de Argentina y pese a que en mi país es amateur sí hay mucho trabajo detrás porque la mayoría tienen sus trabajos y sus vidas personales, teniendo que hacer muchos sacrificios para entrenar y competir a la altura de profesionales", indicó.

"Es un honor y un orgullo poder jugar con estas personas que se convierten en referentes porque el waterpolo va creciendo y el orgullo que tienen esos jugadores no tiene techo. A nivel personal estoy bastante contento porque le marqué un gol a Hungría, que resultó campeona del mundo, lo cual fue un momentazo, y también marqué en la primera victoria de Argentina como selección en un mundial contra Sudáfrica, lo cual fue muy importante", ha comentado.

En la primera fase los argentinos cayeron ante Croacia (5-24), Japón (9-20) y Hungría (13-21), ganando luego a Kazajistán (11-7) y a Sudáfrica (15-6).

Mejorar las cifras es complicado porque, en su opinión, "a nivel histórico es la segunda mejor posición conseguida en un mundial por un equipo sudamericano, lo que indica que en Europa este deporte está muy fuerte, hay selecciones en crecimiento como Japón que sin tener tradición ha realizado un trabajo estupendo y ha revolucionado el waterpolo con nuevas tácticas a nivel defensivo, y es difícil mejorar lugares en el ránking porque hay países donde se invierte mucho dinero, tiempo y esfuerzo".

No obstante, Nahuel Leona ha considerado que Argentina "no tiene tantos recursos, pero el simple hecho de llegar a un Mundial es muy complicado: hemos competido con orgullo y ahora tenemos los Juegos Panamericanos a finales de octubre y vamos a intentar luchar por alguna medalla", señaló.

En España juegan los argentinos Diego Malnero (Tenerife Echeyde), Ramiro Veich (CN Barcelona), Guido Martino (CN Sabadell), Esteban Corsi (CN Catalunya) y Teo Soler (CN Rubí).

"Somos pocos pero es un orgullo que hayan contactado conmigo y es muy importante estar en este grupo jugando a nivel profesional en España", ha añadido.

