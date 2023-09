Nagorno Karabaj anuncia su disolución y se vacía de armenios

in

Tiflis/Bakú, 28 sep (EFE).- La autoproclamada república de Nagorno Karabaj anunció hoy su disolución tras capitular el pasado día 20 ante la abrumadora superioridad militar Azerbaiyán, rendición que ha provocado el éxodo a Armenia de más de la mitad de sus 120.000 habitantes.

"Todos los órganos estatales y las organizaciones dependientes de ellos deben disolverse antes del 1 de enero de 2024, y la república de Nagorno Karabaj (Artsaj) deja de existir", señala el primero de los dos puntos del decreto firmado por su presidente, Samvel Shajramanián.

La apisonadora militar de Bakú impone su condiciones

El restablecimiento de la legislación azerbaiyana en Nagorno Karabaj, que implica la disolución de la república que se declaró independiente en 1991 y el desarme de la formaciones armadas armenias, fue la condición que impuso Bakú para frenar la apisonadora militar que en 24 horas acabó la semana pasada con la resistencia de los karabajíes.

Shajramanián llamó a los habitantes de Nagorno Karabaj, incluidos los que se encuentran fuera de su territorio, a tomar nota de las condiciones presentadas por Azerbaiyán para la reintegración del territorio separatista en su ordenamiento jurídico y administrativo y, luego, "decidir individualmente" sobre su permanencia o regreso a sus hogares.

Para Azerbaiyán, los armenios que deseen quedarse en el Karabaj deben aceptar la ciudadanía azerbaiyana y acatar la legislación del país.

Huida masiva y denuncia de "limpieza étnica"

Pero el discurso de Bakú no cala entre los karabajíes que huyen con lo puesto y masivamente a Armenia de la nueva realidad en su territorio, reconocido como parte de Azerbaiyán por toda la comunidad internacional.

Más de 70.000 habitantes de Nagorno Karabaj han llegado a Armenia desde el domingo pasado, cuando Azerbaiyán abrió el corredor de Lachín para que pudieran salir del enclave quienes quisieran abandonarlo.

En Ereván, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, denunció hoy de nuevo que Azerbaiyán lleva a cabo una "limpieza étnica" y pronosticó que en los próximos días "no quedará ningún armenio" en Nagorno Karabaj.

"Es una acción directa de limpieza étnica de la que desde hace mucho tiempo veníamos advirtiendo a la comunidad internacional", insistió Pashinián, que demandó "medidas políticas y legales" de los actores internacionales para frenar a Azerbaiyán.

La comunidad internacional ha instado al presidente azerbaiyano, Ilham Alíev, a respetar los derechos y la seguridad de los armenios y ha expresado su preocupación, pero ha evitado hablar de "limpieza étnica".

El Kremlin expresó hoy su preocupación por la situación humanitaria de las decenas de miles armenios que abandonaron Nagorno Karabaj.

"Lo más importante es que se proporcionen condiciones de vida dignas a quienes tomaron esa decisión (de marcharse). El aspecto humanitario del problema es lo que más nos preocupa", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

A la pregunta de quién es el culpable del éxodo karabají, Peskov respondió que es "difícil hablar de culpables" y explicó que "no hay una causa directa".

Bakú advierte contra "narrativa alarmista"

Las acusaciones armenias de limpieza étnica fueron rechazadas de plano por el Gobierno de Bakú, que replicó que la "narrativa alarmista" de Pashinián "socava las posibles perspectivas de paz entre Azerbaiyán y Armenia".

"El primer ministro Pashinián sabe bien que la actual partida de los residentes armenios de la región del Karabaj en Azerbaiyán es una decisión personal e individual y no tiene nada que ver con una reubicación forzosa", señaló la diplomacia azerbaiyana.

Bakú subrayó que si algunos residentes armenios no quieren vivir en el país de acuerdo a las leyes de Azerbaiyán no se les puede obligar, pero instó a quienes quieren hacerlo a "no abandonar su lugar de residencia y formar parte de un Azerbaiyán multiétnico".

Las autoridades azerbaiyanas han habilitado ya una página web, en azerí, armenio y ruso, con el lema "Reintegración en aras de la paz, el desarrollo sostenible y la convivencia" para que los habitantes de Nagorno Karabaj pueda empadronarse de manera electrónica.

Según la Presidencia azerbaiyana, esta web fue diseñada para facilitar a los armenios del Karabaj el acceso a todos los servicios públicos de país y "satisfacer sus necesidades socio-económicas y humanitarias".

Misha Vignanski y Farid Gajramánov

Por: EFE