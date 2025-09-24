Cuerpo hallado con múltiples heridas con arma blanca en Aranjuez 
¡Nadie se lo esperaba! Conductor murió electrocutado en una finca de San Félix

Resumen: Un hombre de 50 años murió electrocutado en una finca de Bello, Antioquia. La víctima, identificada como Héctor Fabio V. Q., se desempeñaba como conductor en la vereda Charco Verde.

Minuto30.com .- En la mañana de este miércoles, un hombre murió de manera accidental al recibir una descarga eléctrica en una finca en San Félix, corregimiento de Bello.

La víctima, identificada como Héctor Fabio V. Q., de 50 años y oriundo de Viterbo, Caldas, se desempeñaba como conductor cuando fue impactado por la descarga, en la vereda Charco Verde, en el corregimiento San Félix.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer lo sucedido. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal para las diligencias correspondientes.

Fotografía que muestra parte el vehículo conducido por Héctor Fabio, al momento de ser impactado por la descarga eléctrica. Foto: cortesía

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad