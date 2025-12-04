Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Nadie la ha preguntado: el cuerpo de Rosminia Isabel está en Medicina Legal

    Ingresó el 29 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    Rosminia Isabel González Altamar es oriunda de Santa Marta y su cuerpo está en Medellín
    Rosminia Isabel González Altamar es oriunda de Santa Marta y su cuerpo está en Medellín
    Nadie la ha preguntado: el cuerpo de Rosminia Isabel está en Medicina Legal

    Resumen: Ingresó el 29 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente – Medellín, se
    encuentra el cuerpo de ROSMINIA ISABEL GONZALEZ ALTAMAR de 74 años de edad, fecha de nacido el 30/09/1951 en SANTA MARTA-MAGDALENA.

    Ingresó el 29 de noviembre de 2025 a la sede de Medellín, sin que hasta la fecha ningún familiar o conocido se haya acercado a preguntar por el caso.

    Se solicita a familiares acercarse a las instalaciones en la carrera 65 # 80-325 barrio Caribe en Medellín o comunicarse al teléfono 604 501 24 20 extensiones: 36202, 36204 o 36200.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.