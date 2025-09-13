desap yan carlo
Nadie ha visto a Yan Carlos desde el 9 de septiembre: Lo buscan por Prado Centro

Resumen: Su familia y las autoridades lo están buscando. Si tienes alguna información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Yan Carlos Caicedo Carrillo, de 27 años desapareció en el barrio Prado Centro de Medellín el pasado 9 de septiembre. Se solicita con urgencia la colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.

Al momento de su desaparición, Yan Carlos vestía un buso de color amarillo y una sudadera de color blanco. Mide 1.67 cm, es de contextura delgada, piel morena y cabello crespo de color negro. Como seña particular, tiene una cicatriz en el antebrazo derecho.

Su familia y las autoridades lo están buscando. Si tienes alguna información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI al celular 3185324129. Tu ayuda es vital.

VOLANTE YAN CARLOS CAICEDO CARRILLO page 0001

Aquí más Personas Desaparecidas

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad