Nadie ha visto a Yan Carlos desde el 9 de septiembre: Lo buscan por Prado Centro

Resumen: Su familia y las autoridades lo están buscando. Si tienes alguna información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI
Minuto30.com .- Yan Carlos Caicedo Carrillo, de 27 años desapareció en el barrio Prado Centro de Medellín el pasado 9 de septiembre. Se solicita con urgencia la colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.
Al momento de su desaparición, Yan Carlos vestía un buso de color amarillo y una sudadera de color blanco. Mide 1.67 cm, es de contextura delgada, piel morena y cabello crespo de color negro. Como seña particular, tiene una cicatriz en el antebrazo derecho.
Su familia y las autoridades lo están buscando. Si tienes alguna información que ayude a encontrarlo, por favor comunícate con el Grupo de Desaparecidos del CTI al celular 3185324129. Tu ayuda es vital.
Aquí más Personas Desaparecidas