“Nadie está por encima de la ley”, abogado de Nicolás Petro ante formulación de cargos al fiscal Mario Burgos

Resumen: Diego Henao, abogado defensor de Nicolás Petro, reflexiona sobre la formulación de cargos contra el fiscal Mario Burgos, destacando la importancia del Estado de derecho. Aunque aboga por la separación del fiscal del cargo, aguarda la decisión de la Comisión. Henao señala que, aunque no está directamente relacionado, este proceso evidencia las irregularidades denunciadas. Escucha más sobre este tema en su entrevista con la FM.

Luego de conocerse la decisión de formulación de cargos contra el fiscal Mario Burgos, el abogado defensor de Nicolás Petro, Diego Henao, aseguró que esto es una muestra de que nadie está por encima de la ley.

“Teníamos entendido que la comisión venía adelantando la investigación y esperábamos que esto sucediera”, dijo el jurista en entrevista con la FM.

Henao aseguró que el fiscal debería ser separado del cargo, pero no se adelanta a la decisión que pueda tomar la Comisión.

Además, aclaró que aunque este proceso no tiene que ver directamente con el proceso y son investigaciones contra las actuaciones del fiscal Burgos, la decisión da cuenta de las irregularidades que han venido denunciando.

“El interrogatorio no podría ser tomado en cuenta, no podría siquiera mencionarse, es una pieza procesal que no debería existir, además nos referimos a la filtración del video de la captura”, sentenció.

Recordemos que la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través del magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, se da por posibles fallas en la cadena de custodia, por lo que estaría relacionado con la filtración del video de la captura del hijo de Gustavo Petro en el que sale junto a Laura Ojeda, aún en estado de embarazo, semidesnudos.

