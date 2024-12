Madrid, 14 feb (EFE).- Rafael Nadal argumentó su compromiso con Arabia Saudí, recientemente adquirido como embajador de la Federación de Tenis de este país que según reconoció tiene "muchas cosas por mejorar", asumió las críticas recibidas y reconoció que si la evolución no es la esperada reconocerá el error.

"Yo no creo que Arabia me necesite a mi para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. ¿De acuerdo?. Con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", asumió el ganador de veintidós Grand Slam en una entrevista realizada en el programa El Objetivo, de la Sexta.

El tenista balear, de 37 años, asume las críticas recibidas por convertirse en embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. "Claro que entiendo que la gente lo piense. ¿Que hay cosas que al día de hoy hay que mejorar? sin ninguna duda y que es un país que va muy retrasado en muchas cosas. Con lo cual, el país se ha abierto recientemente", añadió.

"Y si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes diez años, quince años, pues te diré que me equivoqué por completo", aventuró Rafael Nadal que confía en poder tener la libertad para trabajar y hacer valer sus principios.

"Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos y después si eso no ocurre te diré, en la siguiente entrevista dentro de un tiempo, que cometí un error y me he equivocado", insistió el jugador español.

Nadal, que se recupera de una lesión en la espalda y que tiene prevista su vuelta en el torneo de Doha, aunque no confirmó su presencia en el mismo -"me encantaría estar aunque todavía igual es precipitado"-, elogió a Carlos Alcaraz.

"De Alcaraz lo primero que se me viene a la cabeza es que es muy bueno y muy joven", subrayó el ganador de veintidós Grand Slam; que habló sobre el efecto de la comparación entre ambos.

"La comparación conmigo? Depende de cómo él lo perciba. Al final yo creo que Carlos tiene un nivel de tenis increíble . Creo que es un jugador de tenis súper, súper completo; en todos los sentidos. No le veo debilidades para su edad como yo las tenía a su edad".

"Yo creo que tenía muchas más debilidades tenísticas que él… sacaba mucho peor que él, tenía mucha peor volea que él, peor cortado, peor revés. Tiene todo un futuro por delante y a ver cómo lo gestiona y cómo responde su cuerpo", indicó Nadal.

Rafael Nadal se muestra agradecido con el tenis y con todo lo que le ha dado a lo largo de su vida. No odia este deporte como han llegado a decir algunos exjugadores con el paso del tiempo.

"Seria muy desagradecido de mi parte. El tenis nos ha dado la oportunidad de vivir una historia que sin este deporte no hubiera podido vivir jamás. O sea, que para nada odiarlo. Simplemente lo que me cansa es tener a veces el cuerpo que no me responda como a mi me gustaría, pero para nada le doy la culpa al tenis", indicó.

Por: EFE