Nadador colombiano bate récord latinoamericano y dice que por hablar de corrupción está exiliado

El nadador oriundo de Tuluá, Jorge Iván del Valle, volvió a poner el dedo en la llaga con sus denuncias de abandono deportivo, pérdida de empleos y patrocinios por ‘haberse atrevido a denunciar actos de corrupción’ en el deporte colombiano.

Jorge Iván se convirtió recientemente en el primer Colombiano en cruzar nadando el Canal de Kaiwi con récord Latinoamericano, con un tiempo de 12 horas y 12 minutos.

Pero la felicidad no es plena para el deportista que se encuentra exiliado en los Estados Unidos a donde tuvo que irse luego de que se le cerraran las puertas de empleo, apoyos y patrocinios por sus manifestaciones en contra de algunos dirigentes deportivos.

A través de su cuenta de Instagram, feliz por su triunfo y con el amor patrio a flor de piel, escribió “arriba los deportistas que sin apoyo de entidades gubernamentales hacemos historia para nuestro país”.

Sobre su situación personal el nadador dijo que “ser deportista en Colombia es un sueño solitario y así continue nadando en contra corriente, seguiré llevando nuestra bandera a cada uno de los mares del mundo”.

Y es que sus declaraciones ‘le ha salido caro’. “Denunciar la corrupción me ha costado avanzar en mi carrera, han querido callarme, he perdido patrocinios, apoyos deportivos, trabajos, ahora estoy exiliado y hace dos años no veo a los míos”, escribió con dolor.

El deportista, fiel a su estilo, persistió en sus dardos y expresó, para de paso aclarar temas relacionados con apoyos que “no le debo nada a ningún político, ni a Imder Tuluá, ni a Indervalle”.

Pero su queja fue más allá. Escribió que no tampoco le debe “a la Federación Colombiana de Natación”.

Finalmente contó que “yo ya gané porque entendí mi proceso y sé que el resultado será un hecho. Se siente maravilloso. Hay que prepararnos para nuestros objetivos, fijarnos una meta e ir por ella”, y lo remató con un contundente “no soy un deportista florero”.

