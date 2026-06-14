Resumen: Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, aceptó el reto público de someterse a una evaluación médica integral y revelar al país el estado real de su salud, a ocho días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

«No tengo nada que ocultar»: De La Espriella se somete a exámenes médicos completos

Tras someterse a una evaluación integral en Barranquilla, los especialistas confirmaron que el candidato está en perfectas condiciones físicas. “Quien aspira a gobernar tiene la obligación moral de ser transparente con los ciudadanos.

No tengo nada que ocultar”, afirmó De La Espriella, quien propone que la revelación de la salud de los aspirantes sea un requisito obligatorio de ley.

Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, aceptó el reto público de someterse a una evaluación médica integral y revelar al país el estado real de su salud, a ocho días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Lo hizo como un gesto de responsabilidad con los millones de colombianos que ese día decidirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

El candidato presidencial se trasladó hasta la Clínica Portoazul, en Barranquilla, donde fue sometido a pruebas físicas, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo y revisiones cardíacas completas. Lo acompañó Nicolás de Francisco, excandidato a la Cámara, quien formuló públicamente el reto.

Los resultados no dejaron lugar a dudas. «Su electro, perfecto. Sus pruebas, perfectas», reportó el médico tratante durante el proceso. Posteriormente, tras someter al candidato a una prueba de esfuerzo que alcanzó el 100 % de su capacidad, el especialista fue categórico: «Mostró que está en perfectas condiciones. No se debe ocultar absolutamente nada».

De La Espriella tomó la palabra con la misma claridad con que ha conducido toda su campaña: “Debería ser ley de la República que todos los que aspiran a la presidencia le informemos al país en qué condición está nuestra salud. No tengo nada que ocultar”.

El candidato presidencial considera que quien aspira a gobernar Colombia durante cuatro años tiene la obligación moral de ser transparente con sus electores en todos los frentes, incluyendo su estado de salud. No es un asunto menor: la capacidad física y mental de quien ocupa la presidencia de la República es una información que los ciudadanos tienen el derecho de conocer antes de depositar su voto. Desde el movimiento ciudadano Defensores de la Patria reiteramos que la transparencia no es una estrategia de campaña: es un principio.

El mismo que ha llevado a De La Espriella a rendir cuentas económicas al día, a denunciar públicamente cada amenaza recibida, a documentar cada irregularidad identificada y a someterse hoy, sin dudar, a una evaluación médica ante el país. Un presidente sano, firme y con toda la energía para gobernar los 32 departamentos de la Patria Milagro.

Eso es lo que Colombia tendrá a partir del 7 de agosto.