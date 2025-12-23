¡Nada grave! Fico confirma que primer caso de H3N2 detectado en Colombia fue en octubre y ya está recuperado

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó este martes que el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó el primer caso de la variante de influenza A(H3N2) en el país. El hallazgo fue posible gracias al monitoreo oportuno de la Secretaría de Salud del Distrito, siguiendo los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional.

    El caso corresponde a un niño de 2 años residente en la capital antioqueña. Según el reporte oficial, el menor contrajo el virus durante un viaje internacional en el mes de octubre. Afortunadamente, el paciente presentó síntomas leves, no sufrió complicaciones y no requirió hospitalización. Las autoridades confirmaron que el niño se encuentra completamente recuperado.

    Sin alarmas: La variante no es de mayor gravedad

    Ante la noticia, el mandatario local envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, aclarando que no existe evidencia científica, ni en Colombia ni a nivel internacional, de que esta variante del virus presente una mayor gravedad clínica comparada con otras cepas de influenza.

    “En Medellín, los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable e incluso con disminuciones en consultas y hospitalizaciones”, señaló Gutiérrez, destacando la robusta vigilancia epidemiológica con la que cuenta la ciudad.

    Un dato clave para este cierre de año es que la vacuna contra la influenza de 2025 ya incluye la protección específica contra la cepa A(H3N2).

    Puntos clave sobre la vacunación:

    La vacuna es segura, gratuita y está disponible en todos los puntos de salud de la red pública y privada.

    Se recomienda especialmente para niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.

    Es la herramienta más efectiva para evitar hospitalizaciones y muertes por virus respiratorios.

    Medellín, preparada para la respuesta

    La red de salud de Medellín se mantiene en alerta preventiva para atender cualquier incremento en casos respiratorios, típicos de la temporada de lluvias y viajes decembrinos. El llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, aplicar protocolos de bioseguridad básicos si se tienen síntomas y, sobre todo, acudir a los puestos de vacunación.

    En Medellín nos cuidamos entre todos. La ciencia y la prevención siguen siendo nuestras mejores aliadas frente a los desafíos de salud pública.

    Sonia López
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


