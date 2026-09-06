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    ¡Nada de libertad! Taxistas presuntamente implicados en atracos en Cartagena seguirán detenidos

    Hasta el momento han sido acreditadas seis víctimas que, luego de abordar los vehículos, fueron trasladadas a lugares solitarios

    Publicado por: SoloDuque

    cartagena
    Imagen de Cartagena para ilustar la nota. Foto: Archivo Minuto30.com
    ¡Nada de libertad! Taxistas presuntamente implicados en atracos en Cartagena seguirán detenidos

    Resumen: La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación de varios hurtos ocurridos en Cartagena (Bolívar) entre abril de 2024 y enero de 2026, en los que pasajeros de taxis fueron sometidos con sustancias tóxicas para ser víctimas de atracos

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    La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación de varios hurtos ocurridos en Cartagena (Bolívar) entre abril de 2024 y enero de 2026, en los que pasajeros de taxis fueron sometidos con sustancias tóxicas que les provocaron náuseas, mareos y pérdida de voluntad durante los recorridos.

    Hasta el momento han sido acreditadas seis víctimas que, luego de abordar los vehículos, fueron trasladadas a lugares solitarios, intimidadas con armas cortopunzantes para despojarlas de dinero y otros elementos de valor. Dos de las personas afectadas fueron agredidas físicamente y una de ellas sufrió fracturas en uno de los brazos.

    Las personas que conducían los taxis involucrados y estarían vinculadas a estos hechos fueron identificadas como Luis Alberto Vargas Torregrosa y Kauli Enrique Romero Ruíz, alias Moncho. En su contra hay testimonios, reconocimientos fotográficos, análisis de cámaras de video y otras actividades investigativas que dan cuenta de su posible participación.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y Unidades de la Policía Nacional los capturaron en diferentes sectores de Cartagena, en cumplimiento de órdenes judiciales. Entre tanto, una fiscal de la Seccional Bolívar les imputó los delitos de hurto calificado agravado y lesiones personales.

    Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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