¡Nada de cerrar! Bogotá amplía a 165 los comedores comunitarios

Minuto30.com .- En el marco del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá ampliará la cobertura de los comedores comunitarios, pasando de 115 a 165. Los comedores comunitarios, con el programa ‘Bogotá sin Hambre 2.0’, no solo seguirán siendo espacios que ofrecen una comida caliente en condiciones adecuadas, sino que además fortalecerán su enfoque en la inclusión social a través del renovado componente de Bien-Estar alimentario.

De esta manera, el Distrito luchará contra la inseguridad alimentaria de la población en Bogotá. Estos comedores se irán abriendo, paulatinamente, desde el 2025 hasta el 2027, así lo confirmó Ivonne Camargo, directora de Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría de Integración Social.

‘‘La atención es excelente; la comida muy sabrosa, muy bien preparada, Le agradezco a todos la atención de todo el personal’’, indicó José Montoya, beneficiado y asistente a uno de los comedores comunitarios de la ciudad.

La ampliación de los comedores comunitarios hace parte de la estrategia que adelanta el Distrito ‘Bogotá sin Hambre 2.0’.El objetivo es mejorar la ubicación de los comedores existentes y de los nuevos.

‘‘Somos muchos los que nos beneficiamos, porque a veces no tenemos los medios de comprar la comida. Acá nos dan todo balanceado; no dan la sopita, el seco y la fruta’’, dijo Raquel Medina, asistente a uno de los comedores comunitarios de la ciudad.

Por eso, la Secretaría de Integración Social informa que este componente se fortalecerá y mejorará la calidad de vida de los beneficiarios mediante la promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles, además de brindar apoyo emocional y fomentar redes comunitarias. En línea con el Plan de Desarrollo, el número de comedores aumentará de 115 a 165, con el objetivo de beneficiar a 109 mil personas para el 2027, combatiendo la inseguridad alimentaria en la ciudad, reduciendo a la mitad el índice de inseguridad alimentaria grave, es decir, pasar del 4,2% al 2,2%.

Roberto Ángulo, secretario de Integración Social, desmintió los rumores sobre el cierre de comedores comunitarios y la eliminación del componente de inclusión social, afirmando: “Actores inescrupulosos están instrumentalizando a la población vulnerable, personas mayores y niños. Están protestando porque supuestamente vamos a cerrar comedores o les vamos a quitar el componente de inclusión social. Al respecto, quiero decirles que esto es falso”.

El secretario expuso tres mensajes: Primero, los comedores no se van a cerrar. Al contrario, en la apuesta del Plan de Desarrollo se aumentarán 50 comedores, pasando de 115 a 165. Incluso en 2024 hemos decidido adelantar el camino hacia la meta y queremos aumentar dos comedores. Segundo, el componente de inclusión social no se va a terminar. Lo que hicimos fue no pedirle participación a los operadores y asociados en este componente, sino asumirlo nosotros mismos en Integración Social. Tercero, invitó a que participen los operadores, a que compitan en el proceso que está abierto.

El 9 de octubre se acaba la recepción de comentarios, el 15 de octubre se responderán todos los comentarios, y hasta el 18 de octubre estará abierta la posibilidad de postular a los distintos sectores catastrales. El 12 de noviembre se adjudicará.

La transformación de este componente tiene como objetivo proporcionar a los beneficiarios de todos los comedores las herramientas para tomar decisiones que fomenten una alimentación saludable y sostenible.

Para tal fin, se conformará un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales de perfil social (trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos), nutricionistas y pedagogos.

Este nuevo componente tiene como propósitos principales:

Desarrollo de capacidades: Se enfocará en temas clave como la selección de alimentos, la economía del hogar, prácticas adecuadas de alimentación y nutrición, acceso a alimentos producidos de manera sostenible, y la promoción de la actividad física, entre otros.

Bienestar emocional: Incluirá estrategias prácticas que favorezcan el bienestar emocional, la conservación de la memoria alimentaria y la reflexión sobre los roles de cuidado y alimentación dentro de los hogares.

Redes comunitarias: Se fomentarán encuentros que fortalezcan los vínculos y conocimientos de la población beneficiaria, reconociendo sus características y necesidades específicas.

Esta localización será definida bajo criterios de equidad y eficiencia, lo que permitirá la entrada de nuevos operadores y un servicio más próximo a quienes lo necesitan. Se pasará de 77.000 beneficiarios a 109.000 en el cuatrienio.

