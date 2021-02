Una mujer que prefirió estar en el anonimato, denunció ante medios de comunicación de Manizales que le habrían intentado raptar a una menor de edad.

Sin tener registro de denuncia oficial, la Policía se dio a la tarea de ayudar en la búsqueda del menor pero se sorprendieron al no encontrar evidencias del supuesto rapto.

Sobre este caso, la Institución manifestó oficialmente, “la Policía Metropolitana de Manizales no ha recibido ninguna denuncia formal para investigar el presunto hecho. Sin embargo, una vez conoció el caso, comenzó la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector sin encontrar indicios de lo relatado por la mujer”.





La Policía relata que intentó contactar en el medio de comunicación a la mujer que habría dado a conocer el caso pero no fue posible, pues se mantuvo en el anonimato. Al mismo tiempo que afirmaban que el caso habría sucedido el martes 9 de febrero.

De inmediato, los investigadores, removieron material de las cámaras de seguridad que apuntaban al sitio del supuesto intento de rapto, “el registro de las cámaras del 9 de febrero identificó a las 9:40 a.m. a una mujer que se movilizaba acompañada de un menor de edad quienes no fueron víctimas de ningún hecho delictivo. Tampoco se evidencia el registro de la presunta camioneta involucrada. Los registros testimoniales en el sitio indicaron que no se observaron situaciones irregulares”.

Frente a este caso, el Comando de la Policía Metropolitana de Manizales y la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa en la línea de emergencia 123. Al mismo tiempo que exhortó a medios de comunicación a verificar con las autoridades competentes el contenido de las redes sociales.

Dato: Según las estadísticas oficiales, Manizales lleva años sin registrar casos de esta índole.

Video suministrado por la Policía donde demuestran que en ese sector no hay evidencias de rapto.

#Atención 📢

Hace varios días están circulando a través de redes sociales falsas denuncias en relación con situaciones de inseguridad que están creando pánico colectivo en la ciudad. pic.twitter.com/o6ek5ab9uO — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) February 10, 2021

