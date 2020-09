“Se me han llevado el alma. Esa persona era para mí mi vida”, las tristes declaraciones del esposo de Juliana Giraldo

Francisco Larrañaga, esposo de Juliana Giraldo, entregó detalles y su versión de los hechos en los que fue asesinada su compañera sentimental en la mañana del pasado jueves 24 de septiembre en una vía del Cauca.

El hombre narró para Caracol Radio que él, juliana y unos amigos, se dirigían a comprar unos repuestaos cuando: “En el camino, yo vi hombres uniformados, hombres armados, pero la verdad yo no podía saber si eso eran grupos al margen de la ley o eso era Ejército o había retén, porque en ningún momento había ninguna señalización: no había conos, no había reductores de velocidad, no había paletas. No había información que dijera ‘retén’”, lamentó Larragaña en su relato a Caracol Radio.

“Nosotros vimos eso y vimos el peligro.Entonces, mi esposa me dijo en ese instante: ‘¡Los papeles!’”, narró.

“Cuando yo miré, no habíamos traído los papeles del carro y faltaban los papeles míos. Y entonces di el giro. Di un giro más o menos 400 o 300 metros antes de donde estaba ese poco de gente. Yo di un giro. Cuando yo di el giro, no había avanzado ni siquiera un metro… Instantáneamente, dónde estaba dando el giro, ahí sentimos que venían saliendo unos hombres del monte disparando”, recordó el hombre.

El hombre asegura que al escuchar los disparos detuvo el carro: “Cuando volteé a mirar así hacia el lado del copiloto, estaba mi esposa con la cabeza volada. Estaba muerta ya”.

Larrañaga también contó que después del hecho, mandos del Ejército se le acercaron y se disculparon: “Ellos trataron de arreglar las cosas. Vinieron a dar la cara. Pero a la hora de la verdad el que operó el arma nunca más lo vi. A él se lo llevaron del área. Al hombre no lo cogieron en flagrancia. Lo quitaron de la escena del crimen”.

“Somos gente trabajadora. No tenemos nada que esconderle al Ejército, ni mucho menos por qué huirles. Tampoco teníamos por qué ser blanco de ellos”, resaltó.

Así mismo, durante la entrevista expresó el dolor que está sintiendo tras la pérdida de su pareja: “Yo hubiera preferido no despertarme hoy. Siento un dolor muy grande en mi corazón. Se me han llevado el alma. Esa persona era para mí mi vida, mi felicidad. Yo, la verdad, estoy muy traumado. Yo no sé qué va a ser de mí. Yo no sé cómo voy a superar esto. Es una atrocidad. Es un abuso. Eso es una violación a los derechos humanos”.

“Lo más inexplicable, lo más bravo, es que sea el mismo Ejército Nacional, que salgan a dispararles a aciviles así”, continuó en su declaración. “Uno no puede decir que son todos, porque todos no son. Pero sí hay unas personas que cogen un arma y se creen superiores a las demás. Y muchas veces harán daños o quién sabe qué presión tienen. A la hora de la verdad nadie sabe nada de lo de nadie. Pero en este momento sí me han dañado la vida”

