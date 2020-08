“No nos dejemos engañar”: Patarroyo cree que la vacuna rusa no haría efecto en los colombianos

El científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo, en diálogo con la Revista Semana, habló sobre la vacuna creada en Rusia contra el covid-19, y aseguró que esta no cuenta con las garantías suficientes para ser aplicada en Colombia, y pidió que no se dejen engañar.

Según lo sostuvo el científico, la vacuna, a pesar de ser registrada por Rusia, no tiene casi información, y esto hace que no se pueda obtener un análisis completo: “nadie tiene información. No sabemos nada, salvo lo que dice Putin. Ahí es muy difícil tener una opinión, ahí es muy difícil dar un concepto”, sostuvo.

Sin embargo, Patarroyo fue más allá y aseguró que la vacuna podría servirle, pero a los rusos, no a los demás, pues solo están atacando una de las variantes del virus: “Se produce contra una de esas variantes, de manera que lo que están haciendo los rusos es clonando una sola de esas variantes. Puede que les funcione a ellos, pero que sea a los latinos, a los hispanos, a los negros, a los árabes, a los blancos, me perdonan pero eso no va a suceder así”.

Al final, sostuvo que “hay que mantener una cautela, una especie de reserva cuidadosa para no entrar en ilusiones que luego nos traigan grandes frustraciones”.