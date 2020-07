Este miércoles el Ministerio de Salud y Protección Social informó que el Gobierno determinó que no se financiará la segunda prueba de coronavirus para personas que tengan síntomas leves o que sean asintomáticos.

Según se conoció, desde el Gobierno se definió que no será necesario practicar segunda prueba 14 días después para quienes teman síntomas muy leves o que no tengan síntomas, norma que será reglamentada oficialmente en las próximas horas.

Se priorizará práctica de pruebas de Covid:

En esta determinación se planteó además que si alguien da positivo cercano a quien ya se le practicó la primera prueba, este no tendrá una segunda si no presenta mayor gravedad y no tiene síntomas fuertes y evidentes del virus.

Desde MinSalud se detalló que esto se hace para tener prioridades en la práctica de pruebas que se hacen en el país, ya que en la actualidad se están reportando más de 7 mil casos diarios y se espera que algunas ciudades estén a punto de vivir el pico de contagios.



¡No baja de 200! Las víctimas del covid-19 este miércoles, y recuperados son más de 100.000 https://t.co/O4aIENBPPn a través de @minuto30com — Minuto30.com (@minuto30com) July 22, 2020

Lea también: Medellín, apoyada en el Gobierno Nacional, decreta la cuarentena para el fin de semana