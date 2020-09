“Yo como madre quiero hablar de mi hijo. Él no es un mal muchacho”: Madre de uno de los agresores de pediatra en Barranquilla

Luego de conocerse el caso de agresión que sufrió la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada doméstica, por denunciar una ‘covid fiesta’ en Barranquilla, la madre de uno de los agresores salió en su defensa y dio declaraciones para medios locales.

De acuerdo a una entrevista para el medio local -Noticias Ya-, la mujer dice que: “Yo como madre quiero hablar de mi hijo, un muchacho de 31 años. No sé qué pasó, no voy a justificar lo que hizo mi hijo, pero quiero hablar como mamá. Él no es un mal muchacho”.

Asimismo, la mujer dice que a su hijo lo han destrozado, “la manera más cruel es acabarlo por los medios y lo han acabado como persona”; además, dice que se encuentra preocupada porque supuestamente hay amenazas y que hasta han pedido la dirección de ellos -los agresores-, “esto es un homicidio silencioso lo que están haciendo. Si a mi hijo le pasa algo, quién me responde, ¿la doctora?”, añadió.

Al parecer, esta mujer habló personalmente con la pediatra Peñaranda para ofrecerle disculpas en nombre de su hijo, pero resalta que “han dicho de cuanta barbaridad”, lo que para ella no está bien hecho.

“Todos tenemos derecho a cometer errores y los padres no podemos juzgar a nuestros hijos. Miren la parte humana”, finaliza la mujer.

Recordemos que este caso ya está en investigación por parte de la Fiscalía, quien dice que fue priorizada como un caso con enfoque de género.

#Barranquilla Este es el momento, previo a la agresión que sufrió la pediatra Dalila Peñaranda Fairuth, quien denunció una "COVID fiesta" en el edificio La Ría, ubicado en la Cra 47 # 102-170, del barrio Villa Santos en Barranquilla. pic.twitter.com/t2zWCwNL5D — Las Noticias de Telecaribe (@LasNoticiasTel) September 7, 2020

#ATENCIÓN Fiscalía avanza en la investigación por la agresión contra Dalila Peñaranda Fairuth y Carmen Pérez, atacadas cuando presuntamente solicitaban que se le bajara a la música en una fiesta en Barranquilla. #Fiscalía priorizó el caso con enfoque de género — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 8, 2020