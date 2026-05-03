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    Nacional y Junior se quedan con la ventaja de los dos primeros puestos

    La Dimayor abolió el famoso “punto invisible”, y la ventaja deportiva pasa a ser la localía

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Arias va por tres puntos! Estos son los convocados de Atlético Nacional para recibir al América de Cali
    Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, quedó líder de la tabla. Foto: Atlético Nacional
    Nacional y Junior se quedan con la ventaja de los dos primeros puestos

    Resumen: Tras una vibrante última jornada dominical, el selecto grupo de clasificados que pelearán por la estrella de este semestre quedó conformado oficialmente así:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El primer semestre de la Liga BetPlay 2026 trae cambios drásticos en su formato de definición. Debido al apretado calendario que exige el Mundial de la FIFA 2026, la Dimayor ha suprimido los tradicionales cuadrangulares semifinales para dar paso a un formato de playoffs (fase de eliminación directa), con el objetivo de finalizar el torneo al menos una semana antes de la cita mundialista.

    Con este cambio de estructura, el famoso “punto invisible” (ventaja deportiva en caso de empate en los cuadrangulares) desaparece.

    El nuevo beneficio para los líderes: Nacional y Junior

    Al eliminarse el punto invisible, la Dimayor estableció en su reglamento una nueva recompensa para los dos mejores equipos de la fase del “todos contra todos”.

    Atlético Nacional (que terminó líder absoluto con 40 puntos) y el Junior de Barranquilla (que alcanzó 35 unidades tras vencer al Pasto en la última fecha), se ganaron el derecho a la localía en los cuartos de final y en unas eventuales semifinales.

    Esto significa que tendrán la ventaja de cerrar y jugar los partidos de vuelta en sus respectivos estadios, con el apoyo de su hinchada.

    Además las dos cabezas de serie solo se podrán encontrar en la final.

    Los 8 clasificados a los playoffs

    Tras una vibrante última jornada dominical, el selecto grupo de clasificados que pelearán por la estrella de este semestre quedó conformado oficialmente así:

    Atlético Nacional (Cabeza de serie)

    Junior de Barranquilla (Cabeza de serie)

    Deportivo Pasto

    América de Cali

    Once Caldas

    Deportes Tolima

    Independiente Santa Fe

    Inter de Bogotá

    ¿Cuándo es el sorteo?

    La expectativa ahora se traslada a los despachos. Se espera que el sorteo oficial de los playoffs se realice la noche de este mismo domingo 3 de mayo, una vez finalice la transmisión del último partido de la jornada. Allí se definirán las llaves de cuartos de final y el calendario exacto con el que se coronará al primer campeón del 2026.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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