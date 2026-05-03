Resumen: Tras una vibrante última jornada dominical, el selecto grupo de clasificados que pelearán por la estrella de este semestre quedó conformado oficialmente así:

Nacional y Junior se quedan con la ventaja de los dos primeros puestos

Minuto30.com .- El primer semestre de la Liga BetPlay 2026 trae cambios drásticos en su formato de definición. Debido al apretado calendario que exige el Mundial de la FIFA 2026, la Dimayor ha suprimido los tradicionales cuadrangulares semifinales para dar paso a un formato de playoffs (fase de eliminación directa), con el objetivo de finalizar el torneo al menos una semana antes de la cita mundialista.

Con este cambio de estructura, el famoso “punto invisible” (ventaja deportiva en caso de empate en los cuadrangulares) desaparece.

El nuevo beneficio para los líderes: Nacional y Junior

Al eliminarse el punto invisible, la Dimayor estableció en su reglamento una nueva recompensa para los dos mejores equipos de la fase del “todos contra todos”.

Atlético Nacional (que terminó líder absoluto con 40 puntos) y el Junior de Barranquilla (que alcanzó 35 unidades tras vencer al Pasto en la última fecha), se ganaron el derecho a la localía en los cuartos de final y en unas eventuales semifinales.

Esto significa que tendrán la ventaja de cerrar y jugar los partidos de vuelta en sus respectivos estadios, con el apoyo de su hinchada.

Además las dos cabezas de serie solo se podrán encontrar en la final.

Los 8 clasificados a los playoffs

Tras una vibrante última jornada dominical, el selecto grupo de clasificados que pelearán por la estrella de este semestre quedó conformado oficialmente así:

Atlético Nacional (Cabeza de serie)

Junior de Barranquilla (Cabeza de serie)

Deportivo Pasto

América de Cali

Once Caldas

Deportes Tolima

Independiente Santa Fe

Inter de Bogotá

¿Cuándo es el sorteo?

La expectativa ahora se traslada a los despachos. Se espera que el sorteo oficial de los playoffs se realice la noche de este mismo domingo 3 de mayo, una vez finalice la transmisión del último partido de la jornada. Allí se definirán las llaves de cuartos de final y el calendario exacto con el que se coronará al primer campeón del 2026.