[VIDEO] Con esta titular saldrá el verde esta tarde: Nacional vs. Huila

En la tarde de este lunes, Atlético Nacional recibirá en el Estadio Atanasio Girardot a Huila a partir de las 5:00 de la tarde por la fecha 6 de la Liga BetPlay.

Los verdes quieren volver a la victoria en el torneo local, pues no ganan desde la primera fecha cuando enfrentaron a Once Caldas en casa. El técnico Paulo Autuori no ha logrado encontrar un equipo base y en esta oportunidad tendrá nueve bajas para medirse a los opitas.

⚕️Parte Médico ⚕️ Este es el reporte médico del equipo para enfrentar la fecha #6 de Liga BetPlay.#VamosVerde 🟢⚪️ pic.twitter.com/1s6g0GBDy2 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 26, 2023

El estratega brasileño sigue experimentando con futbolistas jóvenes y la figuración de Brahian Palacios en el último compromiso, aparte de lo hecho por Tomás Ángel en la final de la Superliga, le dan espacio para continuar buscando nuevas figuras en la titular.

Cabe recordar que el conjunto antioqueño tiene varios lesionados como Francisco Da Costa, Jarlan Barrera y Sergio Mosquera, por lo que se verá en la obligación de ir cambiando fichas cada juego hasta tener nómina completa en este inicio de 2023.

Antes del inicio de este duelo, Nacional es décimo con 6 puntos, mientras que Huila con el panorama más complejo, está en el fondo de la tabla con solo una unidad.

Alineaciones confirmadas de Atlético Nacional:

