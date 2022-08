in

En la noche de este sábado, Atlético Nacional recibirá en el Estadio Atanasio Girardot a Bucaramanga a partir de las 8:00 p.m. por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Luego del empate con Unión Magdalena por el torneo local, el ‘Rey de copas’ buscará en casa una victoria que los acerque al grupo de los ocho. Al otro lado está el conjunto ‘leopardo’ que está en la obligación de mejorar sus resultados, tras un comienzo irregular.

El verde es consciente de que debe aprovechar los próximos partidos en casa para ir encaminando su paso a los cuadrangulares. Cabe mencionar que todo el plantel está disponible salvo Yerson Candelo quien sufrió una fractura en su mano izquierda y Jhon Duque que se recupera de una lesión en el tobillo izquierdo.

Por su parte, Sebastián Gómez podría ser una de las alternativas para ser titular, tras su regreso con buen rendimiento en Santa Marta. El antioqueño llegó más fuerte y es la ficha que le faltaba al equipo para mantener ese equilibrio en ataque y defensa.

Frente al momento que pasa el club, Carlos Restrepo, asistente técnico expresó: «Indudablemente, ha sido un arranque difícil por no encontrar la regularidad. Nacional ha sido un equipo de ratos. Hemos sido un equipo que nos ha costado defendernos. En Santa Marta el equipo no estuvo seguro y no estuvo agresivo, eso es algo que queremos que el equipo gane en los entrenamientos, nos ha costado bastante en la parte emocional».

Es de destacar que los dirigidos por Hernán Darío Herrera han tenido buenos pasajes, como la segunda mitad con el cuadro samario, y a eso le apuntan, a consolidar su juego durante todo el encuentro para que de esa forma lleguen los resultados que los llevaron a ganar la estrella 17.

Nacional se encuentra en la casilla 11 de la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que Bucaramanga tiene el panorama más complejo; está en el puesto 18 con 7 unidades.

El encargado de impartir justicia en el encuentro de esta noche, será el árbitro Nolberto Ararat del Valle.

Convocados de Atlético Nacional: