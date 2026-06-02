Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El equipo antioqueño, dirigido por Diego Arias, buscará sacar un resultado positivo como visitante para luego definir el título en casa el próximo lunes 8 de junio, un beneficio que se ganó a pulso tras finalizar primero en la fase de "todos contra todos".

¡Nacional va por la 19! Todo listo para el primer round de la gran final ante Junior

Minuto30.com .- El conjunto verdolaga inicia su camino hacia la anhelada estrella 19. Este martes 2 de junio, Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez para disputar el partido de ida de la gran final.

El equipo antioqueño, dirigido por Diego Arias, buscará sacar un resultado positivo como visitante para luego definir el título en casa el próximo lunes 8 de junio, un beneficio que se ganó a pulso tras finalizar primero en la fase de «todos contra todos».

Los convocados de Diego Arias

Para este crucial encuentro en tierras barranquilleras, el cuerpo técnico verdolaga definió la lista de viajeros con una mezcla de juventud, jerarquía y piezas clave en ataque:

Arqueros: El juvenil ‘Cataño’ y el experimentado Harlen ‘Chipichipi’ Castillo.

Defensas: William Tesillo, Andrés Felipe Román, César Haydar, Velásquez y Parra.

Volantes: Rivero, Marín, Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Ríos, Edwin Cardona y Rengifo.

Delanteros: Rodríguez, Moreno, Eduard Bello quien se unió tras ser desconvocado de la selección de Venezuela, Sarmiento, Arango y Alfredo Morelos.

Bajas sensibles para la final

Nacional tendrá que sortear este primer partido con algunas ausencias importantes en su nómina:: El equipo médico confirmó que no se podrá contar con Asprilla, Casco ni García debido a problemas físicos.

Ausencia de peso: El arco verdolaga no contará con la presencia de su máximo referente, David Ospina. El histórico guardameta se encuentra actualmente concentrado con la Selección Colombia y ya se había despedido emotivamente de la hinchada el pasado sábado 23 de mayo, justo después de conseguir la anhelada clasificación a esta instancia definitiva.

¡Se abren los primeros 90 minutos de esta llave y el sueño por la estrella 19 está más vivo que nunca!