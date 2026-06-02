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    ¡Nacional va por la 19! Todo listo para el primer round de la gran final ante Junior

    Nacional tendrá que sortear este primer partido con algunas ausencias importantes en su nómina

    Publicado por: SoloDuque

    nacional
    Foto: Atlético Nacional
    ¡Nacional va por la 19! Todo listo para el primer round de la gran final ante Junior

    Resumen: El equipo antioqueño, dirigido por Diego Arias, buscará sacar un resultado positivo como visitante para luego definir el título en casa el próximo lunes 8 de junio, un beneficio que se ganó a pulso tras finalizar primero en la fase de "todos contra todos".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El conjunto verdolaga inicia su camino hacia la anhelada estrella 19. Este martes 2 de junio, Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez para disputar el partido de ida de la gran final.

    El equipo antioqueño, dirigido por Diego Arias, buscará sacar un resultado positivo como visitante para luego definir el título en casa el próximo lunes 8 de junio, un beneficio que se ganó a pulso tras finalizar primero en la fase de «todos contra todos».

    Los convocados de Diego Arias

    Para este crucial encuentro en tierras barranquilleras, el cuerpo técnico verdolaga definió la lista de viajeros con una mezcla de juventud, jerarquía y piezas clave en ataque:

    Arqueros: El juvenil ‘Cataño’ y el experimentado Harlen ‘Chipichipi’ Castillo.

    Defensas: William Tesillo, Andrés Felipe Román, César Haydar, Velásquez y Parra.

    Volantes: Rivero, Marín, Zapata, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Ríos, Edwin Cardona y Rengifo.

    Delanteros: Rodríguez, Moreno, Eduard Bello quien se unió tras ser desconvocado de la selección de Venezuela, Sarmiento, Arango y Alfredo Morelos.

    nacional final ida

    Bajas sensibles para la final

    Nacional tendrá que sortear este primer partido con algunas ausencias importantes en su nómina: Por lesión: El equipo médico confirmó que no se podrá contar con Asprilla, Casco ni García debido a problemas físicos.

    Ausencia de peso: El arco verdolaga no contará con la presencia de su máximo referente, David Ospina. El histórico guardameta se encuentra actualmente concentrado con la Selección Colombia y ya se había despedido emotivamente de la hinchada el pasado sábado 23 de mayo, justo después de conseguir la anhelada clasificación a esta instancia definitiva.

    ¡Se abren los primeros 90 minutos de esta llave y el sueño por la estrella 19 está más vivo que nunca!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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