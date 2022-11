[VIDEO] Así le quitó Nacional un técnico mundialista a Millonarios

En las últimas horas se conoció que hace unos años Millonarios hizo todo por dar un golpe de gracia en el fútbol profesional colombiano y Atlético Nacional le quitó la posibilidad, se le quedó con brillante contratación y finalizó consiguiendo la gloria pues se le adelantó a su rival.

Todo se dio en el año 2015 cuando Gustavo Serpa, máximo accionista del club capitalino, adelantaba conversaciones con Reinaldo Rueda Rivera, el cual venía de dirigir a Ecuador en el Mundial de 2014; no obstante, Juan Carlos de la Cuesta, presidente de Atlético Nacional, se adelantó y terminó haciéndolo parte del verde.

El mismo Rueda fue el encargado de contar la increíble anécdota, durante el conversatorio ‘Desarrollo y estrategias en la alta competencia: Los mundiales, una experiencia por vivir’, que fue promovido por el club Atlético Nacional.

“Estaba casi que listo en Millonarios, y me llamó Juan Carlos de la Cuesta y me dice que quería hablar conmigo. Le dije que yo al otro día viajaba a Bogotá, y me dijo: ‘No, usted es el técnico de Nacional, lo vamos a publicar en las redes´, y no habíamos hablado nada de nada…yo estaba haciéndome cortar el pelo para irme a Bogotá, para hablar con Gustavo Serpa”, manifestó el estratega.

“Al otro día, llegó De la Cuesta a Cali, acompañado de Víctor Marulanda, y cómo le decía que no a Atlético Nacional, a pesar de que algunos amigos me decían que estaba loco y que esperara trabajar con otra selección”, agregó Reinaldo.

Rueda además reveló que cuando llegó a Medellín, a iniciar su trabajo como DT de Nacional, se tuvo que reunir con la barra ‘Los del Sur’, quienes se encontraban en desacuerdo con su contratación. “Dijeron que nos teníamos que ir; que Pedro Zape era del Cali, que yo era del Cali, que qué hacíamos aquí”.

Afortunadamente Reinaldo Rueda pudo demostrar de qué estaba hecho: ganó dos Ligas, una Superliga, una Copa Colombia, la Copa Libertadores (2016) y la Recopa Sudamericana.