En las últimas horas se conoció que Atlético Nacional envió una carta a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, por medio de la cual protesta por la anulación de un gol y la intervención que tuvo el VAR en esa determinación, en el compromiso frente a Millonarios, por la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

En el documento, el cual lleva la firma de Emilio Gutiérrez Gómez, presidente de Nacional, el equipo manifiesta que el gol anotado por Emanuel Olivera, al minuto 6 y que fue invalidado luego de la intervención del VAR, era legítimo.

Por medio del comunicado el presidente expone: “Nuestra apreciación es que en ningún momento el arquero Álvaro Montero tiene el control de la pelota como se puede observar en la transmisión oficial y en el video que adjuntamos al presente escrito. De una simple revisión de lo ocurrido, es sencillo concluir que no hay falta por parte de nuestro jugador Jéfferson Duque. Esa fue la determinación inicial del árbitro del partido”.

A lo que le agrega: “No obstante, observamos como el VAR llamó al árbitro del partido a revisar la jugada, lo cual no es acorde con el reglamento puesto que no se incurrió en un error claro y manifiesto. Nuestra apreciación es que tal error manifiesto no existió en la jugada, pues ninguno de los árbitros sancionó falta y estaban bien ubicados, los jugadores rivales no solicitan falta, la imagen repetida no demuestre una acción clara de falta, y como se vio en las horas posteriores al juego, los medios de comunicación coincidieron en que no había falta”.

A parte de eso, en su argumentación también se menciona una situación en la que el cuadro verdolaga se vio afectado, según el club como falta de coherencia en decisiones previas, refiriéndose a lo sucedido en la fecha 7 de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga.

“En el partido ante Envigado el jugador Francisco Báez comete una clara falta sobre nuestro arquero Aldair Quintana, pero el central válida el tanto, y el VAR no intercede”.

Así las cosas, el presidente concluye el comunicado adjuntando las imágenes correspondientes a los hechos referenciados.