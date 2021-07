El lío jurídico que armaría Nacional, si lleva el caso Fernando Uribe a la justicia ordinaria

El presidente de Atlético Nacional, Emilio Gutiérrez, entregó declaraciones sobre el caso de Fernando Uribe y la negativa de la Dimayor por dejarlos inscribir jugadores para el segundo semestre, situación que es crítica para el club.

En su intervención, el presidente aseguró que está hasta dispuesto a llevar el caso a la justicia ordinaria si es necesario, como considera que lo llevó Cortulúa, sin embargo, esto, más allá de que es posible que pase, sería contraproducente, y podría traer consecuencias muy graves para el fútbol colombiano.

Uno de los grandes problemas que enfrentaría Nacional sería contra la Dimayor, pues esta, en sus capacidades, podría llegar a desafiliar al club, porque podrían considerar que el equipo verde no está cumpliendo con los lineamientos establecidos, sacándolo de los torneos oficiales y por ende, alejándolo de posibles clasificaciones a torneos Conmebol.

Litigio de Nacional sería también en contra de la Federación Colombiana de Fútbol

Y aunque de entrada el equipo verde está en el derecho de defenderse, pues una decisión del TAS ya falló a favor suyo, el problema se iría muy a fondo si llega a la justicia ordinaria.

El estatuto de la FIFA en el artículo 59, numeral 2, sobre las obligaciones relativas a la resolución de disputas, dice a la letra: «Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole».

Ante esta situación, llevar ante un juez esta situación, podría derivar en que la FIFA tenga que intervenir y pueda sancionar a Atlético Nacional, y el tema podría ser tan grave que hasta se podría llegar a ver afectada la Federación Colombiana de Fútbol, por no estar en capacidad de resolver el litigio a cabalidad, y eso podría acarrear suspensiones deportivas, como la no participación en las eliminatorias mundialistas.

Por tal motivo, aunque la FIFA reconoce en el TAS una justicia para los litigios deportivos, como lo anunció el presidente del equipo, también reconoce al tribunal suizo, lo que sí permitiría anular el laudo del tas, y dejar en firme la sanción al equipo paisa, que busca por otras vías demostrar que no recibió dinero por el pase de Fernando Uribe, que este se quiso ir libre, y que al no haber dinero de por medio, no tendría que pagarle a Cortulúa.

🎙️ Rueda de prensa | Emilio Gutiérrez: "Estamos yendo paso a paso. Es importante que la Dimayor y la Federación reconsideren el tema de la inscripción de jugadores". 🔗https://t.co/L4ftL5mkga — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 14, 2021