Nacional Jaguares se aplaza por incumplimiento del organizador del concierto de Bad Bunny: Dimayor

Minuto30.com .- La noche de este jueves 22 de enero la Dimayor informó sobre el aplazamiento del partido entre Atlético Nacional y Juaguares, por la segunda fecha de la Liga Betplay LI 2026.

Esto debido a que el organizador del concierto de bad Bunny no podrá entegar el estadio en las fechas previamente pactadas con INDER Medellín.

El incumplimiento por parte del organizador del concierto del “conejo malo” afecta así la programación del partido, el cual fue reprogramado para el 6 de abril

Comunicado de la Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido Atlético Nacional vs. Jaguares FC, válido por la fecha 2 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2026 ha sido reprogramado.

Lo anterior debido al incumplimiento de la entrega del estadio por parte del organizador del evento, de acuerdo a las fechas a las que se había comprometido con el INDER de Medellín, y que habían sido notificadas oportunamente a DIMAYOR.

Esto es una situación totalmente ajena a la DIMAYOR, que afecta gravemente la planificación previa del campeonato y perjudica a los clubes participantes del encuentro deportivo.

Sin embargo, y en pro de afectar lo menos posible a los mismos, el encuentro se disputará el 6 de abril en el Estadio Atanasio Girardot con hora por definir.

