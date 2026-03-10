¡Saluden al líder! Nacional se paseó a Junior y rompió la sequía de 40 años en el Romelio Martínez

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Atlético Nacional
    Minuto30.com .- Atlético Nacional firmó una noche mágica en Barranquilla. En un partido que se antojaba difícil por la historia y el rival, el equipo de Diego Arias no solo venció, sino que humilló al Junior de Barranquilla con un contundente 0-4. Con este resultado, el “Verdolaga” rompe una racha increíble: no ganaba en el Estadio Romelio Martínez desde 1986.

    El partido, correspondiente a la fecha 3 (aplazado en enero por el amistoso ante el Inter de Miami de Lionel Messi), fue un monólogo verde de principio a fin, potenciado por la temprana expulsión de Jermein Peña al minuto 20, quien vio la roja tras un codazo sobre la nueva “joya” del fútbol colombiano, Juan Manuel Rengifo.

    Foto: Atlético Nacional

    El show de la “Joya” y la contundencia paisa

    Con un hombre de más, Nacional manejó los hilos a su antojo (68% de posesión). El cerrojo se rompió justo antes del descanso (45+4′) cuando el jovencito Rengifo mandó a guardar el balón, silenciando el Romelio.

    En el segundo tiempo, la debacle “tiburona” fue total. Los dirigidos por Alfredo Arias no encontraron respuesta ni con la entrada de Teófilo Gutiérrez, quien pasó desapercibido ante la muralla defensiva paisa. Los goles llegaron por inercia:

    Min 77: Morelos definió con jerarquía.

    Min 83: Dairon Asprilla aumentó la cuenta.

    Min 87: El regresado Marlos Moreno cerró la faena con el cuarto gol, sellando una goleada de época.

    Líder de la tabla

    Con esta contundente victoria en Barranquilla, Atlético Nacional asume el liderato absoluto de la Liga BetPlay al sumar 21 puntos, los mismos que el Deportivo Pasto, pero con una abrumadora ventaja en la diferencia de gol (+15 frente a +4).

    Foto: Atlético Nacional

    El panorama es aún más alentador para los dirigidos por Diego Arias, pues el conjunto ‘verdolaga’ todavía tiene una fecha pendiente por disputar, lo que les otorga la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima y consolidarse como el gran favorito del certamen.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


