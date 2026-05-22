Nacional de 2016 vs. Selección Colombia de 2014: El partidazo para despedir a Macnelly Torres

Macnelly Torres levantó el trofeo de la Copa Libertadores en 2016, cuando Nacional se coronó, por segunda vez, campeón del torneo de la Conmebol

Resumen: Los aficionados podrán presenciar un partido que promete sacar lágrimas de nostalgia, pues enfrentará a dos de los mejores equipos de la última década

Minuto30.com .- El Atanasio Girardot se vestirá de gala para despedir a uno de los máximos ídolos de la época dorada reciente del fútbol colombiano. Atlético Nacional hizo oficial este viernes «La Última Función», el partido de despedida en homenaje al histórico volante y número ’10’, Macnelly Torres.

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el equipo antioqueño enalteció el legado del mediocampista barranquillero: «Un mago que marcó nuestra historia, que nos dio tantas alegrías y dejó todo por esta camiseta, al punto de convertirse en LEYENDA. Llegó el momento de agradecerle todo lo que nos brindó».

Una fecha cargada de historia y nostalgia

El evento no solo será un tributo a la visión y el talento de ‘Mac’, sino que servirá como un homenaje doble para la hinchada verdolaga. El partido se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de julio de 2026, fecha exacta en la que se conmemorarán los 10 años del título de la Copa Libertadores conseguido por el club.

El partido de los sueños: Campeones 2016 vs. Selección 2014

El gran atractivo de la jornada será el enfrentamiento en el terreno de juego. Los aficionados podrán presenciar un partido que promete sacar lágrimas de nostalgia, pues enfrentará a dos de los mejores equipos de la última década: el Atlético Nacional campeón de América en 2016 contra la histórica Selección Colombia que brilló en el Mundial de Brasil 2014.

Por el lado del equipo verdolaga, ya hay una lista de ídolos confirmados que volverán a pisar el césped del Atanasio Girardot para acompañar a Macnelly. Entre ellos destacan:

Alexis Henríquez (El eterno capitán).

Alexander Mejía.

Orlando Berrío.

Daniel Bocanegra.

Marlos Moreno.

Se espera que en los próximos días se confirmen los nombres de las estrellas internacionales y excompañeros de la Selección Colombia que se sumarán a este homenaje.

Detalles de la boletería

Para los hinchas que no quieren quedarse por fuera de esta cita histórica, el club confirmó que la boletería oficial para «La Última Función» estará disponible a partir de hoy, desde las 11:00 a.m., a través de los canales digitales y plataformas habituales de Atlético Nacional.